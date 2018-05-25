Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nı suçladı... Müdahalede geç kaldılar

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin açıklamada bulundu.





NTV'ye konuşan Şimşek, "Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir adım attı ve etkili oldu. Bazen hemen akabinde piyasaların normalleşmesi bekleniyor ama öyle olmuyor. Patikaya oturması zaman alıyor. Etkisi sınırlayan dün birkaç etken oldu" dedi.





Bunlardan birinin Halkbank'a ilişkin asılsız iddialar olduğunu belirten Şimşek, "Halkbank bunu yalanladı. Halkbank'a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haber. Merkez Bankası'nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir. Merkez Bankası ne gerekiyorsa yapacaktır. Sanki gelişmekte olan ülkelerde sorun yok da Türkiye'de sorun var gibi gösterildiğini de görüyoruz. ABD'de uzun vadeli faizler hızla artarak yüzde 3'ü aştı. Yüzde 3 kritik bir eşiktir. Bunun etkisi oluyor. ABD doları tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu trendler Türkiye'ye özgü değildir. Türkiye'yi olumsuz anlamda ayrışmasına sebep olan gelişmeler var. Seçim arifesindeyiz. Maliye politikasına ilşikin endişeler var. Para politikasının tepkisi zaman aldı. Bunlar da güven kaybında etkili oldu. Merkez Bankası güçlü bir tepkiyle aslında bağımsız olduğunu gerektiğinde gerekeni yapacağını ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.





OHAL AÇIKLAMASI





OHAL olmasaydı lira bu kadar değer kaybetmezdi deniyor. OHAL niye geldi, bir mecburiyetten dolayı geldi. Terör örgütü hendek siyaseti ile işi yeni bir boyuta taşıdı. O dönemde DEAŞ'ın bölücü terör örgütünün saldırıları var. Türkiye OHAL'le terörün nefesini kısmıştır. Bu söylemlerde işi bağlamında tutmak lazım. 2002'den sonra hemen OHAL'e son veren iktidarız. Türkiye terörle mücadelede eli rahatladığı an bir gün dahi OHAL devam etmeyecek.