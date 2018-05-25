Döviz işlemleri dakika dakika incelensin

Erdoğdu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Döviz kurunun büyük bir dalgalanma göstererek 4.90'lar seviyesine çıktıktan sonra faizlerde 300 baz puanlık bir artış yapıldığını belirten Erdoğdu, normalde herhangi bir ülkenin yıllık faiz oranı kadar faiz artışı yapılmasına rağmen yüksek kurun düşürülemediğini dile getirdi.







Erdoğdu, "Döviz kurundaki bu dalgalanmanın önemli yapısal sebepleri olduğunu biliyoruz, ancak döviz kurundaki dalgalanmayı başlatan en önemli sebebin ülkemizdeki otoriter tek adamın Londra'da iktisat biliminin en basit teorisi olan faiz teorisine, fon yöneticileri karşısında karşı çıkması dolayısıyla ülkemizi ilgilendiren uluslararası bir panik yaşanmış ve döviz kuru hızla yukarı doğru tırmanmıştır" dedi.





'MERKEZ BANKASI'NIN ELİ KOLU BAĞLANMIŞ DURUMDA'





"Sürekli bir üst akıldan, sürekli bir dış güçlerin operasyonundan bahsedilmektedir" diyen Erdoğdu, "Biz sürekli şunu soruyoruz. Bu üst akıl nedir, nasıl operasyon yapıyor? Dış güçlerle kastettikleri nelerdir? Eğer gerçekten samimiyseler, biz bu mücadelede iktidarın yanında durmaya hazırız. Ama bizim gördüğümüz gerçekler biraz daha farklı. Arkadaşlar, Türkiye'nin 453 milyar dolar dış borcu var. Üstelik bunun 185 milyar doları bir yıldan kısa vadeli" diye konuştu.

Hükümetin ekonomide önlem almada geç kaldığını ifade eden Erdoğdu, şunları söyledi: "Bu geç kalmanın sebebini anlamıyoruz. Döviz kuru aşırı dalgalandığında hükümetten sadece Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci bir açıklama yapıyor. Yaptığı açıklama dalgalanmayı düşüreceğine, dalgalanmayı daha da yükselten bir açıklama yapıyor. Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış durumda."





'İLK YAPILMASI GEREKEN OHAL'İ KALDIRMAKTIR'





"Türkiye ekonomisini bu kötü halden kurtarmanın ilk yolu siyasidir" diyen Erdoğdu, şöyle konuştu:

"453 milyar dolar dış borcu olan bir ülke, dış kaynağa aşırı muhtaç bırakılmış bir ülkede şu an itibariyle hukuk güvenliğinin olmadığı, tek adam yönetimi altında yabancı yatırımcılar ülkemize girmekte çekince göstermektedir. Çünkü OHAL koşulları altındaki bu ülkede yatırımların güvenliği risk altındadır. Hukuk güvenliği kalmamıştır. Onun için ilk yapılması gereken derhal OHAL'i kaldırmaktır. OHAL bugün kaldırılmış olsa, faiz oranlarında çok kısa bir süre içerisinde 5 puana yakın iniş sağlanabilir. Döviz kurunda yüzde 10-15 OHAL kaldırıldığı günden itibaren bir ay içerisinde düşüş bekleyebilirsiniz. Çünkü mevcut OHAL koşulları, yabancı yatırımcıları çok korkutuyor. Bunu bize söylüyorlar, bildiriyorlar. Şu an itibariyle Türkiye'ye sağlıklı bir sermaye girişi yoktur. Bu yüzden Türkiye ekonomisinin önündeki tek umut 24 Haziran seçimleridir."





'DAKİKALIK İŞLEMLERLE KİMLERİN ZENGİN OLDUĞU AÇIKLANMALI'





Kurun aşırı oynak olduğu günde Merkez Bankası'nın saat 17.00'ye kadar müdahale etmek için beklediğini söyleyen Erdoğdu, "Bu sürede Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından döviz alım ve satım işlemlerinin incelenmesini istiyoruz. Yüksek tutarlı döviz alarak veya satarak faiz kur farklı elde edenlerin MASAK Başkanlığı tarafından tespit edilmesini istiyoruz. Eğer bir üst akıl varsa, eğer bir oyun söz konusu ise bu işlemlerden ortaya çıkacaktır. Onun için 'dış güçlerin oyunu, üst aklın oyunu' diyenlerden bize bunu piyasanın normal kuralları içerisinde, hatta kriz kuralları dışarısında döviz alıp satarak belki de merkez bankasının faiz yükselteceğini önceden bilerek, saatlik hatta dakikalık işlemlerle kimlerin zengin olduğunu açıklanmasını istiyoruz" dedi.