Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Kadir Topbaş’a istifa baskısı /29 Temmuz 2017 10:20

AKP'den Kadir Topbaş’a istifa baskısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Tobaş’ın hükümet ve Erdoğan'ın arası açık mı? Topbaş'a AKP içinden istifa baskısı var mı? bu iki sorunun cevabı son haftalarda çokça sorulur oldu...

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Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Topbaş'ın vekili olarak iki yardımcısı bulunuyor. Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Selamet, belediyenin sevk ve kararlarına imza atıyorlardı. Ancak son 2 haftadır bu iki ismin kararları imzalamadığı ortaya çıktı. Bu iki isme hükümetten “artık imza atmayın” talimatı geldiği ve bu sayede Topbaş'a istifa baskısı kurulduğu iddia ediliyor.

Belediye Başkanı Kadir Topbaş da buna karşılık bir hamle yaptı ve kendisine üçüncü bir yardımcı atadı. Topbaş, İBB AKP Meclis Üyesi ve Danışmanı İsmail Hakkı Turunç'u üçüncü başkanvekili olarak görevlendirdi.

YENİSİ DE İMZALAMADI

Turunç, göreve başlar başlamaz bazı sevk ve kararlara imza atarak Kadir Topbaş'ın elini rahatlattı. Ancak hükümet, Turunç'a da ulaşarak kararları imzalamaması yönünde baskı kurdu. Baskılar karşısında direnemeyen Turunç da imza atmayı bıraktı. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok sayıda sevk ve karar imzalanamadığı için birikmeye başladı.

GÜMÜŞDAĞ MI OLACAK?

Kadir Topbaş'a 1 yıldır gelen eleştirilerle birlikte yeni başkanın kim olacağı konuşuluyordu. En büyük adaylardan birisi ise Topbaş'ın vekili Göksel Gümüşdağ. Emine Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Gülbaran'ın kızı ile evli olan Gümüşdağ, akrabalık ilişkileri ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvendiği bir isim. Gümüşdağ aynı zamanda Medipol Başakşehir Başkanlığı görevini yürütüyor. Ayrıca Kulüpler Birliği Başkanı da olan Gümüşdağ, dün bu görevi bırakacağını açıkladı. Gümüşdağ'ın Kulüpler Birliği'ni bırakma kararı alması, İBB Başkanlığı ihtimalini daha da güçlendirdi.
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