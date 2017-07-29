Samanyolu Haber /Gündem / Meclis Başkanı'ndan ilginç 5 milyonluk Mercedes açıklaması... /29 Temmuz 2017 10:15

Meclis Başkanı'ndan ilginç 5 milyonluk Mercedes açıklaması...

5 milyon lira değerinde Mercedes alındığı iddia edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman; "2012 tarihli Mercedes makam aracımız iyice ‘beni bırak’ dedi. Tamircinin adresini almış hep orada git gel, git gel. Yeni araba lazım, yenilenmesi lazım” dedi.

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5 milyon lira değerinde makam aracı alınan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iddialara ilişkin konuştu.

Kahraman makam aracının diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler için "vitrin" olduğunu ve aracın Başbakanlık tarafından tahsis edildiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 5 milyon lira değerinde Mercedes Benz Maybach S 600 marka makam aracı aldırdığını iddia etmişti.

Kahraman makam yeni makam aracıyla ilgili iddialara Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a yaptığı ziyaret sırasında yanıt verdi.

"Şöyle bir yanlışlık var: Fiyatı çok yüksek gösteriliyor. Vergi ve gümrüğü olmayan bir vasıta, Başbakanlık kanalıyla geldiği için. Meclis Başkanlığı almadı, Başbakanlık tahsis etti. 2012 tarihli Mercedes makam aracımız iyice ‘beni bırak’ dedi. Tamircinin adresini almış hep orada git gel, git gel. Yeni araba lazım, yenilenmesi lazım” ifadelerini kullanan Kahraman, iddiayı dile getiren Yarkadaş’a “Bir gündem meydana getireyim’in uzantısı. Milletvekillerinin, böyle bazı şahsiyet fukarası eksiği olan insanlara itibar ederek beyanlarda bulunması yanlış. Kim sufle etmişse, suflör kimse çok ayıp etmiş."
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