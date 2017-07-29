Samanyolu Haber /Gündem / Uçuş iptali ya da gecikmede 600 Euro'ya kadar tazminat /29 Temmuz 2017 10:27

Uçuş iptali ya da gecikmede 600 Euro'ya kadar tazminat

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’ taslağına göre yolcular uçuşları iptal olması halinde iç hatlar için 100 Euro karşılığı, dış hat uçuşlarında ise mesafeye göre 200 Euro’dan 600 Euro’ya kadar TL cinsinden tazminat alabilecek.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ‘Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’ taslağı hazırladı.

Yeni taslak sektörün görüşlerine sunulurken geri dönüşlere göre şekillenerek yürürlüğe girecek.

Yolcular, uçuşları iptal olursa veya uçağa kabul edilmemeleri halinde iç hatlar için 100 Euro karşılığı, dış hat uçuşlarında ise mesafeye göre 200 Euro’dan 600 Euro’ya kadar TL cinsinden tazminat alabiliyor.

KISA GECİKMELERDE 50 EURO ÖDENECEK

Yeni taslakta yolcu hakları düzenlenirken, tazminat rakamları da güncellendi. Hazırlanan taslağa göre havayolu şirketi, hareket saatinden itibaren iç hatlarda üç saat veya daha fazla sürede yolcuları son varış noktasına ulaştıramadığı takdirde 50 Euro tazminat ödeyecek. Dış hat uçuşlarında ise yolculara, bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için üç saat ve daha fazla sürede ulaştırılamaması halinde 125 Euro’nun TL karşılığı ödenecek. 1500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için beş saat veya daha fazla sürede ulaştıramaması durumunda da 200 Euro tazminat hakkı verilecek. 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için uçuş saatinin iki katından daha fazla sürede yolcular son varış noktasına ulaştırılmadığı takdirde ise 300 Euro’nun TL karşılığı tazminat verilecek.

VAZGEÇEN DE TAZMİNAT ALABİLECEK

Yolcular belirtilen sürelerin sonunda uçmaktan vazgeçerse tazminat tutarları ile birlikte bilet ücretini de iade alabilecek. Yolcular, planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde (14’üncü gün dahil) iptalden haberdar edilmedikleri takdirde de tazminat alabilecek.
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