Samanyolu Haber /Gündem / Fiyasko! 51 ülkeden sadece 4'ü katıldı /03 Ekim 2017 12:35

Fiyasko! 51 ülkeden sadece 4'ü katıldı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısı boykotun gölgesinde başladı; İstanbul'daki toplantıya 51 ülkeden sadece 4'ü katıldı

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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki en önemli toplantısına dün İstanbul’da başladı. Avrupalı işçi sendikalarının boykot ettiği toplantıya sadece Rusya, Azeybaycan, Makedonya ve Kosova’dan işçi temsilcileri katıldı. İşçilerin haricinde 41 ülkenin işveren temsilcileri ve 7 bakan toplantıda yer aldı. ILO toplantısı, Türkiye’den de  DİSK ve KESK tarafından da boykot edildi. Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen ve Kamu-Sen ise katıldı. ILO’nun Genel Direktörü Guy Ryder, açılış konuşmasında boykotun nedeninin Türkiye’deki OHAL uygulamaları olduğuna dikkat çekerken, şöyle konuştu:

“15 Temmuz sonrası demokratik hakların korunması ve sürdürülmesi için alınmış tüm tedbirler ve OHAL çerçevesinde alınan tedbirler ILO’nun Türkiye’nin de onayladığı ILO’nun çalışma hayatına ilişkin sözleşmeleriyle uyumlu ve tutarlı olmalıdır.”

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Bilindiği gibi yasal olarak kurulmuş, devlet tarafından desteklenmiş bazı sendikalar bir sene önce KHK ile yasadışı ilan edilerek üyeleri devlet kurumlarından ihraç edilmiş, yöneticileri tutuklanmıştı.
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