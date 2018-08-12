Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Gökçek’e bir darbe daha /12 Ağustos 2018 13:53

AKP'den Gökçek’e bir darbe daha

Gökçek’in izini silmek için AKP Ankara İl yönetiminin istifası alındı. Yeni yönetimde Gökçek’e yakın isimlerin bulunmayacağı ve istifaların alınmasının perde arkasında Gökçek’e yakın isimlerin tasfiyesi yatıyor. Başkanlığa vekaleten getirilen Hakan Han Özcan, istifaları aldı ve yeni yönetim oluşturmaya başladı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Ankara İl Teşkilatı yöneticilerinin istifa dilekçeleri alındı, başkanlığa vekalet eden Hakan Han Özcan tarafından yeni yönetimin oluşturulması çalışması başlatıldı.

İstifaların alınmasının perde arkasında. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yakın isimlerin tasfiyesinin yattığı öğrenildi.

Böylece, Gökçek'in izleri büyükşehirden sonra parti teşkilatında da silinmeye başlandı. AKP Ankara İl Başkanı Mustafa Yamalı, milletvekili adayı olması nedeniyle il başkanlığı görevinden istifa etmişti. İl başkanlığı görevine Hakan Han Özcan vekalet getirilmişti. Daha sonra bu göreve asaleten getirilen Özcan, kendi kadrosunu oluşturmak amacıyla yönetimin istifasını istedi.

İstifaların alınmasından sonra yeni yönetim oluşturulması çalışmaları başlatıldı.
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