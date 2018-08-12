NASA'nın 'Güneş'e dokunma' misyonu başladı









Florida'daki Cape Canaveral üssünden yerel saatle 03.31'de fırlatılan Parker Güneş Uydusu, Güneş'e şimdiye kadar en fazla yaklaşan uydu olacak.





Güneş'in nasıl ısındığıyla ilgili veriler toplayacak olan Parker, aynı zamanda, saatte yaklaşık 700 bin kilometreye varan hızıyla tarihte insan eliyle yapılmış en hızlı hareket eden nesne olacak.





Parker'ın göndereceği verilerin Güneş'le ilgili pekçok sırrı açığa çıkarması umuluyor.





Uyduya 1958'de Güneş Rüzgarı'nı ilk tanımlayan kişi olan 91 yaşındaki astrofizikçi Dr. Eugene Parker'ın adı verildi. İlk kez bir uzay aracına hala hayatta olan bir kişinin adı veriliyor.





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