Samanyolu Haber /Gündem / Hazar Denizi’nin statüsü belli oldu /12 Ağustos 2018 13:50

Hazar Denizi’nin statüsü belli oldu

Kazakistan'da bugün gerçekleşen 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nde tarihi imzalar atıldı ... Hazar Denizi'nin ve altında yatan kaynakların bölgeye kıyısı olan ülkeler tarafından kullanılabilmesine olanak tanıyan anlaşma imzalandı.

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Hazar Denizi’nin ve altında yatan kaynakların, kıyısı olan ülkeler tarafından kullanılabilmesine olanak tanıyan anlaşma bugün imzalandı.

20 yıl süren müzakerelerin ardından gelen anlaşmaya Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan imza attı. Anlaşmaya göre, kıyısı bulunmayan ülkeler Hazar Denizi’nde asker bulunduramayacak ve Hazar Denizi’nin altındaki kaynakları bu ülkeler kullanabilecek.

Toplantıda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu anlaşmanın uygulanabilmesi için ülkeler arasında yeni anlaşmaların yapılması gerektiğini söyledi.
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