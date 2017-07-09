AKP'den Erdoğan'ın canını sıkan adalet anketi









AKP'li yazar Lütfü Oflaz, Star gazetesindeki görevinden yazısının sansüre uğraması sonrası ayrılmıştı.











Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşurken, AKP'ye ilişkin ilginç ifadeler kullandı.







"Ak Parti bir anket yaptırdı hem bu yürüyüşle ilgili hem de adaletsizlikle ilgili ne düşünüyorsunuz diye sordu, yüzde 80'e yakın Ak Parti tabanının adaletsizlikten, hukuksuzluktan, haksızlıktan yakındığı ortaya çıktı. Yalnız, bu taban güveneceği insanlar arar. 'Şimdi bana haksızlık diyorsunuz, hukuksuzluk diyorsunuz, zulüm var diyorsunuz ama bunu güvendiğim insanların anlatması lazım' diyor bu taban" diyen Oflaz, "Keşke muhafazakar tabanın güvenebileceği biri olsa yanımda, bunu daha güçlü bir şekilde anlatabilsek. Ben tek başıma kaldım. Çünkü bu ağır bedeller ödemeyi gerektiriyor ve ben bedel ödemeye alışkınım. İşsiz bıraktılar, yalnız kalıyorsunuz sonuçta. Herkes bedel ödemek istemiyor. İktidar medyasında, Ak Parti tabanında benim bu adaletsizlikler konusundaki isyanıma katılan çok insan var" ifadelerini kullandı.