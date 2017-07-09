Nevşin Mengü'den dikkat çeken paylaşım





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşmenin kısa sürdüğünü söylemesinin ardından AKP medyasının hedef aldığı CNN Türk Ana Haber sunucusu Nevşin Mengü, kanal tarafından ekrandan uzaklaştırılmıştı. Mengü, Trump'ın önceki gün Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi benzer ifadelerle haberleştiren Yeni Şafak'ın haberini sosyal medyadan paylaştı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşmenin 23 dakika sürdüğünü söylemesi sonrası AKP medyasının hedef tahtasına oturttuğu Nevşin Mengü, baskılar sonrası CNN Türk tarafından ekrandan uzaklaştırılmıştı.





Mengü, önceki gün Trump ile Erdoğan arasında Almanya'da yapılan görüşmeyi benzer ifadelerle haberleştiren Yeni Şafak'ın haberini sosyal medyadan paylaştı.







