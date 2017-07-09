Samanyolu Haber /Gündem / Nevşin Mengü'den dikkat çeken paylaşım /09 Temmuz 2017 10:35

Nevşin Mengü'den dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşmenin kısa sürdüğünü söylemesinin ardından yaptığı yorum yüzünden görevinden olan Nevşin Mengü Yeni Şafak Gazetesinin haberini paylaştı

Nevşin Mengü'den dikkat çeken paylaşım


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşmenin kısa sürdüğünü söylemesinin ardından AKP medyasının hedef aldığı CNN Türk Ana Haber sunucusu Nevşin Mengü, kanal tarafından ekrandan uzaklaştırılmıştı. Mengü, Trump'ın önceki gün Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi benzer ifadelerle haberleştiren Yeni Şafak'ın haberini sosyal medyadan paylaştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşmenin 23 dakika sürdüğünü söylemesi sonrası AKP medyasının hedef tahtasına oturttuğu Nevşin Mengü, baskılar sonrası CNN Türk tarafından ekrandan uzaklaştırılmıştı.

Mengü, önceki gün Trump ile Erdoğan arasında Almanya'da yapılan görüşmeyi benzer ifadelerle haberleştiren Yeni Şafak'ın haberini sosyal medyadan paylaştı.


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