Yolsuzluk var ama görevden alma yok!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’nın ‘yolsuzluk ve usulsüzlük’ nedeniyle hakkındaki disiplin cezalarını gerekçe göstererek ‘İdarecilik yapamaz’ dediği öğretmen Yaşar Demir, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmaya devam ediyor.

İstanbul’da 2008’de yeni oluşturulan Sultangazi ilçesine İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Yaşar Demir, görevi süresince sınavlardan usulsüz para topladığı, ihtiyaç dışı personel alımı yaptığı, kamu arabasıyla evine gidip gelerek kamuyu zarara uğrattığı gibi gerekçelerle defalarca hakkında inceleme yapıldı.

Müfettişlerin hazırladığı raporlarda ‘idarecilik yapamaz’ denilen Yaşar Demir, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Pendik ilçesine branşına uyguın olarak sınıf öğretmeni atanmıştı.

‘Eylemleri sübuta ermiş’

Yaşar Demir, yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı yönündeki karara karşı İstanbul 7. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, 2012 yılındaki kararında yaptığı incelemede Demir’in kamu arabasıyla evine gidip gelmesini, mevcut personele rağmen ihtiyaç fazlası istihdam sağlamasını, para toplamasını, çeşitli ihalelerde usulsüzlük yapmasını idarecilik görevinin bir tasarrufu olarak kabul edip ‘yöneticilik yapamaz’ kararını iptal etti.

Demir, iddiaya göre bu skandal mahkeme kararının ardından ilişkileri aracılığıyla Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müdür olarak atandı. Bu süreçte konu Danıştay’a taşındı. Danıştay 2015 yılında verdiği kararda İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Danıştay 2. Dairesi’nin kararında şu ifadeler yer aldı: “Davacı hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen soruşturma raporu, Baknalık müfettişlerince düzenlenen soruşturma raporu ile dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, ilk soruşturma raporunda davacı hakkında isnat edilen bir kısım eylemlerin sübuta erdiği, dava konusu atama işlemine dayanak olan soruşturma raporunda yer alan eylemlerin ise tamamının sübuta erdiği anlaşılmakta olup, anılan eylemleri nedeniyle yöneticilik görevinden alınarak öğretmen olarak atanması yolunda getirilen teklif ile kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edilen atama işleminde hukuka aykırılık, aksi yöndeki mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.”

‘Yöneticilik yapamaz’

Danıştay’ın kararı bozması üzerine İstanbul 7. İdare Mahkemesi dosyayı tekrar inceledi. Mahkeme 2016 yılında, “Karar veren İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nce, mahkememizin kararının Danıştay İkinci Daire Başkanlığının kararı ile bozulması üzerine bozma kararına uyularak dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle işin gereği düşünüldü” diyerek verdiği kararda Yaşar Demir’in yöneticilik yapamayacağını belirtti.