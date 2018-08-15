Samanyolu Haber /Gündem / Destici: Doların yükselişine sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın /15 Ağustos 2018 16:19

Destici: Doların yükselişine sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanların vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini söyledi. Destici, "'Aynı gemide değiliz' diye mesaj paylaşanlar, dövizin yukarı yönde hareketini sevinç çığlıkları içerisinde kutlayanlar bu imtihanda sınıfta kalmışlardır" dedi.

SHABER3.COM

Parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulunan BBP lideri Destici, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak tek taraflı saldırgan tutumunun adeta bir 'ekonomik savaş' halini aldığını ifade etti.

Emperyalistlerin 15 Temmuz'da tankla, silahla yapılamayanları bu sefer ABD para birimi olan dolar ve ekonomik manipülasyonlarla yapmak istediklerini söyleyen Destici, şöyle konuştu:
"Altını çizerek ifade etmem gerekir ki, yaşadığımız bu süreç hepimiz için çok şey ifade etmesinin yanında aynı zamanda ülkemiz insanı içinde büyük bir imtihandır. Bu süreç çok açık ve net bir şekilde gösterdi ki bir takım çevreler birlik beraberlik ve samimiyet imtihanında geçememişlerdir. 'Aynı gemide değiliz' diye mesaj paylaşanlar, dövizin her yukarı yönde hareketini sevinç çığlıkları içerisinde kutlayanlar, Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan devletleri elleri patlarcasına alkışlayanlar bu imtihanda sınıfta kalmışlardır" dedi.

'HANGİ ÜLKEYİ DESTEKLİYORLARSA, GİTSİNLER O ÜLKENİN VATANDAŞI OLSUNLAR'

"Dolar üzerinden yapılan spekülasyona alkış tutanlarla yüzleşme zamanı artık gelmiştir" diyen Destici, şöyle devam etti:
"Şimdi diyoruz ki, Türkiye'nin ABD karşısında dolar üzerinden maruz kaldığı bu ataklara sevinenler, şakşakçılık yapanlar, Türkiye'nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanlar, ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve bağımsızlığını hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdır. Hangi ülkeyi destekliyorlarsa, hangi ülkenin maşası olmuşlarsa gitsinler o ülkenin vatandaşı olsunlar ve o ülkede yaşasınlar. Bakın bunu söylemek elbette ki bizim için de kolay değil ama gerçekten açıktan hainlik yapanlar var, bir de gizli kapaklı olarak bu tür kriz dönemlerini fırsat bilerek gerçek yüzünü gösterenler var. Dolayısıyla bunlar mutlaka ama mutlaka doğru tespit edilerek, iyi tespit edilerek halkın önüne konulmalı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdırlar."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Destici: Doların yükselişine sevinenler vatandaşlıktan... Sonraki Haber >>

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

İncilik üssü taşınacak mı?

İncilik üssü taşınacak mı?

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

İşte doları fırlatan açıklama

İşte doları fırlatan açıklama

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:35:48