Destici: Doların yükselişine sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulunan BBP lideri Destici, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak tek taraflı saldırgan tutumunun adeta bir 'ekonomik savaş' halini aldığını ifade etti.







Emperyalistlerin 15 Temmuz'da tankla, silahla yapılamayanları bu sefer ABD para birimi olan dolar ve ekonomik manipülasyonlarla yapmak istediklerini söyleyen Destici, şöyle konuştu:



"Altını çizerek ifade etmem gerekir ki, yaşadığımız bu süreç hepimiz için çok şey ifade etmesinin yanında aynı zamanda ülkemiz insanı içinde büyük bir imtihandır. Bu süreç çok açık ve net bir şekilde gösterdi ki bir takım çevreler birlik beraberlik ve samimiyet imtihanında geçememişlerdir. 'Aynı gemide değiliz' diye mesaj paylaşanlar, dövizin her yukarı yönde hareketini sevinç çığlıkları içerisinde kutlayanlar, Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan devletleri elleri patlarcasına alkışlayanlar bu imtihanda sınıfta kalmışlardır" dedi.





'HANGİ ÜLKEYİ DESTEKLİYORLARSA, GİTSİNLER O ÜLKENİN VATANDAŞI OLSUNLAR'





"Dolar üzerinden yapılan spekülasyona alkış tutanlarla yüzleşme zamanı artık gelmiştir" diyen Destici, şöyle devam etti:



"Şimdi diyoruz ki, Türkiye'nin ABD karşısında dolar üzerinden maruz kaldığı bu ataklara sevinenler, şakşakçılık yapanlar, Türkiye'nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanlar, ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve bağımsızlığını hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdır. Hangi ülkeyi destekliyorlarsa, hangi ülkenin maşası olmuşlarsa gitsinler o ülkenin vatandaşı olsunlar ve o ülkede yaşasınlar. Bakın bunu söylemek elbette ki bizim için de kolay değil ama gerçekten açıktan hainlik yapanlar var, bir de gizli kapaklı olarak bu tür kriz dönemlerini fırsat bilerek gerçek yüzünü gösterenler var. Dolayısıyla bunlar mutlaka ama mutlaka doğru tespit edilerek, iyi tespit edilerek halkın önüne konulmalı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdırlar."