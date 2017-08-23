Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in sağ kolu değilmiş! /23 Ağustos 2017 21:49

Sedat Peker'in sağ kolu değilmiş!

Organize Suç Örgütü lideri Sedat Peker'den yeni bir Oğuz Bulut açıklaması: Oğuz Bulut'la arkadaşlığımı çocuk istismarı nedeniyle bitirmedim. O paylaşımım olaydan 1 ay 5 gün önce.

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Sedat Peker, Oğuz Bulut ile arkadaşlığını çocuk istismarı nedeniyle bitirmemiş

Sedat Peker'in sağ kolu ve Sivas eski Ülkü Ocakları Başkanı Oğuz Bulut'un 15 yaşındaki erkek bir çocuğu istismar ederken suç üstü yakalanmasının ardından Sedat Peker'in sosyal medya hesabından 18 Temmuz tarihli  "Geçmişte tanışıklığımız olan şahısla gördüğüm lüzum üzerine, tüm arkadaşlığımızı bitirdiğimi dostlarıma bildiririm" mesajını yeniden gündeme gelmişti. Peker'in bu paylaşımı yeni yaptığı düşünülerek, tepki olarak Oğuz Bulut ile arkadaşlığını bitirdiği haber konusu olmuştu. Sedat Peker'in sosyal medya sorumlusu yazılı bir açıklama yaparak Peker'in Oğuz Bulut'la arkadaşlığını çocuk istismarı nedeniyle değil olaydan 1 ay 5 gün önce bitirdiğini belirtti.



Organize Suç Örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker'in sosyal medya danışmanı haberler üzerine açıklama yaptı ve Peker'in Oğuz Bulut'un 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar olayından 1 ay 5 önce arkadaşlığını bitirdiğini iddia etti. 

Açıklamadan önce de sosyal medyada Peker'in yandaşları habere tepki olarak hakaretler yağdırmış, Peker de sosyal medya hesabından bu hakaretleri retweetlemişti.



Sedat Peker olaydan hemen sonra 21 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Oğuz Bulut ile ile arkadaşlığını 2 ay önce bitirdiğini yazmış ancak 1 ay önce Sivas'ta çekilmiş kol kola fotoğrafları ortaya çıkmıştı. 


 



Çocuk istismarcısı Oğuz Bulut'un sağ kolu olduğu iddialarına ilişkin,Oğuz Bulut'un Sivas Tarım İl Müdürlüğü'nde çalıştığını iddia eden Peker, "Nasıl olur da sağ kolum dersiniz şerefsiz gazseteciler" diye hakaretlr yağdırdı.

Peker'in sağ kolum değil iddialarını Oğuz Bulut'un kapattığı instagram hesabındaki foftoğraflar yalanladı. Google'da hala ulaşılabilen o fotoğraflarda çocuk istismarcısı Oğuz Bulut ile Organize Suç Örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker'in farklı zamanlarda ve cezaevvinde sarmaş dolaş anları var.



Cumhuriyet
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