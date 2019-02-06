AKP'de bir yılda Kentsel dönüşümde 200 bin konutluk U dönüşü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm hedeflerinde değişikliğe gitti.







Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Ankara’da hükümetin kentsel dönüşümdeki yol haritasını açıkladı ve “Hedefimiz 300 bin konut yapmak. Dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutu da inşallah 20 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız” dedi.





Murat Kurum'dan önce Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Mehmet Özhaseki, 2018 yılında yaptığı açıklamada 7,5 milyon bağımsız birimi yeniden yapılacağını ve yılda 500 bin konutun yeniden üretileceğini söylemişti. 7 Şubat 2018’de yani tam bir yıl önce İstanbul’da bir fuar açılışında konuşan Özhaseki, “Bunu yapacak gücümüz var, programlarını yapıyoruz. Yasalar çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu değiştireceğiz” demişti.