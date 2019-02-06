AKP’nin MF’ye başvurabilecek hali yok Çünkü Türkiye başvurursa MR'ı ortaya çıkar









IMF GELİRSE TÜRKİYE’NİN GERÇEK MR’INI ÇEKER





Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu’yla (IMF) anlaşmaya gideceği son günlerde sıkça dile getiriliyor. AKP’li yetkililer bu iddiayı yalanlıyor ancak krizin etkileri de giderek derinleşiyor.





Ekonomist Mustafa Sönmez, IMF’den borç para alma meselesinin sadece taleple olmayacağını, belli kriterlerin sonucunda olabileceğini belirtiyor.









“IMF’YE BAŞVURU OLSAYDI IMF BUNU AÇIKLARDI”



Mezopotamya Ajansı’na konuşan Ekonomist Mustafa Sönmez, Türkiye’nin hali hazırda IMF üyesi bir ülke olduğunu hatırlatıp olası başvuru sürecini şöyle özetliyor:





“Hükümet IMF’ye başvurur ve Stand-by Anlaşması yapmak istediğini söyler. IMF de bu başvuruyu alır, inceler ve ülkenin durumunu inceledikten sonra neye ihtiyacı var onu tespit eder. Bazı şartlar ortaya koyar. ‘Şunları şunları yapman şartıyla’ diye reçete çıkarır. ‘Sana şu kadarlık kredi açabilirim’ der ve onu da şarta bağlar. İstedikleri önlemler alındıkça da parayı verir. Bu böyle gizli kapaklı olmaz. El altından istenecek bir şey değil ve bu tarz bir anlaşma da olmaz. IMF’de işler öyle yürümez. Türkiye’den böyle bir başvuru olmuşsa bunu açıklarlar. IMF Türkiye’yi her yıl ve her ay izleyerek raporlar yazıyor. Durumunu dünyadaki tüm kurum ve kuruluşlara bildiriyor.”





“IMF’YE BAŞVURDUK ALGISINI AKP YAPIYOR”

Hükümetin IMF’ye başvurup 200 milyar dolar için anlaştığı şeklindeki söylentilere değilen Sönmez, “AKP böyle bir söylentiyi niye çıkarıyor? ‘Merak etmeyin IMF ile anlaşıyoruz, para geliyor, para gelince de dövizin fiyatı düşecek. Sakın ha dövize hücum etmeyin, yükselmesin’ diye bu tarz bir söylenti çıkarıyor. Yoksa ne AKP’nin hemen IMF’ye başvurabilecek bir hali var ne de IMF’nin böyle bir talebi kabul etmesi söz konusu. Bunlar tamamen bir algı yaratmaya, bir imaja dönük bildik AKP oyunları” dedi.





“NORMALDE IMF’YE GİTMEKTEN BAŞKA YOL YOK AMA”

Sönmez’e göre ekonominin mevcut durumunda IMF’ye gitmekten başka çare yok:





“Özel sektörün ödemesi gereken borçları var. O borçları temin etmek kolay değil. Yabancılar Türkiye’nin borsasına girmiyorlar. Doğrudan yatırım yapmıyorlar. Dış borçlanmada zorluklar var. Borç vermeye kalksalar da eski fiyatlarla vermiyorlar. Daha yüksek faiz istiyorlar. Onun için bu seçeneğe karşılık IMF’ye gidip şartlarını kabul edip bir IMF kefaletiyle dışarıdan para girmesini sağlamak için bir teşebbüste bulunulabilir. Yani böyle bir ihtimal var. Ama henüz ortada bir başvuru yok. AKP’nin şartları IMF’lik şartlar. Bu durumda olan dünyada iki ülke var. Biri Arjantin diğeri Türkiye. Arjantin çoktan IMF’ye gidip kredi kullandı. Türkiye henüz oraya gelmedi.”





“IMF BÜTÜN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARIR”

Hükümetin başvurması durumunda IMF’nin ciddi şartları olacağını sözlerine ekleyen Sönmez şöyle konuştu:





“IMF, Türkiye hakkında tam bilgi sahibi olmak ister ve onun için de ciddi bir MR’ını çeker. AKP’nin sakladığı ve halı arkasına süpürdüğü ne varsa hepsini görmek ister. Çünkü AKP özellikle parlamentodan ve Sayıştay’dan çoğu şeyi saklayarak gizli kapaklı yapıyor. IMF bu resmi görmeden para falan vermez.”