Samanyolu Haber /Gündem / Gezici, 7 büyükşehirde anket yaptı: Hangi adaylar, nerede önde? /06 Şubat 2019 11:24

Gezici, 7 büyükşehirde anket yaptı: Hangi adaylar, nerede önde?

Gezici Araştırma Şirketi, 7 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre İstanbul, Ankara, Aydın, Hatay ve Adana'da AKP ile MHP tarafından belirlenen adaylar, Bursa ve Mersin'de ise CHP ile İYİ Parti'nin gösterdiği adaylar öne çıkıyor.

Gezici, 7 büyükşehirde anket yaptı: Hangi adaylar, nerede önde?

Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, yerel seçimlerdeki oy eğilimlerini belirlemek üzerine 7 büyükşehirde kamuoyu araştırması yaptı.
Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Mersin, Aydın, Hatay genelinde 26 — 27 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan araştırmaya göre; İstanbul, Ankara, Aydın ve Hatay'ı AKP adayı, Adana'yı MHP adayı alıyor.

Bursa'da ise yarışı CHP adayı, Mersin'de İYİ Parti adayı önde götürüyor.

Gezici'nin anketine göre kazanması öngörülen adayların tahmini oy oranları şöyle:

İstanbul: Binali Yıldırım, yüzde 54.2     
Ankara: Mehmet Özhaseki, yüzde 52.2       
Adana: Hüseyin Sözlü, yüzde 57.7         
Bursa: Mustafa Bozbey, yüzde 48.8   
Mersin: Burhanettin Kocamaz: yüzde 33.2             
Aydın: Mustafa Savaş, yüzde 52.2                                     
Hatay: İbrahim Güler, yüzde 53.8 
 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gezici, 7 büyükşehirde anket yaptı: Hangi adaylar, nerede... Sonraki Haber >>

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Kenetlenmeliyiz...

Kenetlenmeliyiz...

Karları temizlerken çatıdan düştü

Karları temizlerken çatıdan düştü

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:53:31