Gezici, 7 büyükşehirde anket yaptı: Hangi adaylar, nerede önde?

Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, yerel seçimlerdeki oy eğilimlerini belirlemek üzerine 7 büyükşehirde kamuoyu araştırması yaptı.
Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Mersin, Aydın, Hatay genelinde 26 — 27 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan araştırmaya göre; İstanbul, Ankara, Aydın ve Hatay'ı AKP adayı, Adana'yı MHP adayı alıyor.
Bursa'da ise yarışı CHP adayı, Mersin'de İYİ Parti adayı önde götürüyor.
Gezici'nin anketine göre kazanması öngörülen adayların tahmini oy oranları şöyle:
İstanbul: Binali Yıldırım, yüzde 54.2
Ankara: Mehmet Özhaseki, yüzde 52.2
Adana: Hüseyin Sözlü, yüzde 57.7
Bursa: Mustafa Bozbey, yüzde 48.8
Mersin: Burhanettin Kocamaz: yüzde 33.2
Aydın: Mustafa Savaş, yüzde 52.2
Hatay: İbrahim Güler, yüzde 53.8