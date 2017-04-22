AKP'de 8 bakan gidici

Söz konusu iddiasını AKP kulislerine dayandıran Çevikcan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 2019’a kadar bütünüyle yeni sisteme hazır bir hükümet ve Ak Parti inşaası gerçekleşecek" diye yazdı.







Serpil Çevikcan'ın "Üç partinin yol haritası" başlığıyla yayımlanan (22 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:





Ak Parti, bir yandan referandum sonuçlarını analiz ederken bir yandan da 2019’da artık bütünüyle geçilecek olan yeni sisteme hazırlanıyor.







Uyum yasalarının çerçevesi, TBMM İçtüzüğü ve seçim yasaları gibi Türkiye’nin yönetimi açısından yapısal önemde olan başlıklar 6 ay gibi kısa bir sürede belirlenerek, yaşama geçirilmek zorunda.





Bir yandan bu süreç devam ederken diğer yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partiye dönecek olması nedeniyle bir dizi adım atılması gerekiyor.





Genel başkanlık değişimi kısa vadede yaşanmayacak olsa da partiye dönen Erdoğan’ın toplantılara başkanlık etmekten tam yetkili karar verici olmasına kadar uzanan fiili bir değişim dönemi kısa süre içerisinde gerçekleşecek.





Başbakan Binali Yıldırım’ın mesajını verdiği “kabine revizyonu” da bu kısa süre içerisinde atılacak diğer adımlardan.





Kulislerde 7-8 bakana kadar ulaşabilecek bir revizyon konuşuluyor.





Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 2019’da geçilecek olsa da Ak Parti, sistemi fiilen tüm bu adımlarla yaşama geçirmiş olacak.





Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 2019’a kadar bütünüyle yeni sisteme hazır bir hükümet ve Ak Parti inşaası gerçekleşecek.