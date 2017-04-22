Işık'tan NATO açıklaması

‘NATO’nun iç işimize karışma hakkı yok’





Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen “Milli Savunma Üniversitesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Askeri Öğrenci Alımı” tanıtım toplantısı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. “Son dönemde yurt dışındaki gazetelerde ‘NATO üyesi ülkelerin Türkiye’ye yönelik bir baskı uygulaması, özellikle referandumdan sonra tüm NATO ülkelerine bir çağrı yapıldığını’ görüyoruz. Gerçekten Türkiye’ye yönelik bu tür düşünceler yoğun mu, size de iletildi mi?” sorusu üzerine Bakan Işık, “NATO’da böyle bir durum da yok, böyle bir niyet de yok” ifadesini kullandı. Işık, NATO’nun hangi amaçla kurulduğunun, neleri yapacağının ve kararlarını nasıl alacağının belli olduğunu belirterek, maalesef Türkiye’nin tekrar iddia sahibi bir ülke haline gelmesinden sonra, bazı batılı politikacıların, medya organlarının ve birtakım güç merkezlerinin Türkiye’ye yönelik bir algı operasyonunun olduğunu söyledi.







