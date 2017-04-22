Bülent Arınç da topa girdi

Bülent Arınç'tan manidar paylaşım





Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte "sessiz kalmak" ile suçlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç sosyal medya hesabında gazeteci Fehmi Koru, Yeni Şafak yazarları Kemal Öztürk, İsmail Kılıçarslan ve Star yazarı Sibel Eraslan'ın yazılarını paylaştı.





AKP kurucularından Arınç, odağında iktidara yakınlığıyla bilinen bazı gazeteci ve yazarların AKP'ye zarar verdiği mesajının yer aldığı yazılar için "Okumanızı tavsiye ediyorum" notunu düştü.





T24'ün haberine göre; Arınç'ın takipçilerine "önerdiği" yazıların bazı bölümleri şöyle:





Fehmi Koru:





Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ın sessiz kalması nimet"En doğru siyasi davranış tarzı, hayati konularda kararlar alınırken, en geniş istişare mekanizmasını çalıştırmak ve yine de ikna olmamışları cepheye sürmemektir. Bizde ise, artık günlük politikadan uzak ve istişare mekanizması içerisinde de bulunmayan kişilerin bile, içlerine sindirmiş-sindirmemiş olmalarına aldırmadan, cephede yer alması bekleniyor. O insanların sessiz kalmalarının bir ‘nimet’ olduğunun düşünülmemesi bana ilginç geliyor"Kemal Öztürk: AK Parti'ye nasıl zarar verilir?"Düşünsenize, muhafazakar insanların paralarıyla kurulmuş gazetelerde, parayla yazıp, dindar insanları düşmanlaştırıyorlar. Dindar insanların kurduğu televizyonlarda, yine dindar insanları, 'kripto, F...'cü, hain, satılmış, Kraliçe'nin adamı, Amerika'nın adamı' diye suçluyorlar. Cesur değil, cüretkarlar. Hiçbir şey umurlarında değil. Kimse de bunlara “sen kimin adına konuşuyorsun, sus” demiyor"





İsmail Kılıçarslan:





İslamcıları AK Parti'den tasfiye etmeye gücünüz yetmez"Gücünüzün yetmeyeceğini bile bile bizi tasfiye etmek istiyor olabilirsiniz. Fakat Türkiye İslamcılığı tarihini biraz olsun çalışmanızı salık veririm bunu denemeden önce. Duraksar, tökezler, zayıflar, fakat her seferinde yöntemini ve formunu değiştirerek; idealini hiç değiştirmeksizin yürümenin, yola devam etmenin bir yolunu bulur İslamcılar"





Sibel Eraslan:





Yeni dönemde AKP'de olmaması gereken kişiler...“Son iki günde ortaya atılan eyalet sistemi laflarını çıkaranlar, sağda solda hızını alamayıp eski Türkiye’yi yıkıyoruz, devrim yapıyoruz diye caka satarken özellikle kadın seçmenleri korkutan şovmenler...”“Her lafına idam, kodes, vatan hıyanetiyle başlayan troller...”“Kibirden taş keseceğini düşündüğüm vekiller, kapıları rugan pabuçlarının uçlarıyla tekmeleyen bürokratlar...”“Fotoğrafa girebilmek için birbirine dirsek atan örtülü mebuslar, sürekli insan azarlayan devlet destekli STK’lar...”“Kültür ve sanattan bir türlü ellerini çekmeyen ihaleciler, çantacılar...”“Her yanı zebella gibi gökdelenlerle kuşatan müteahhitler...”“Demokratik bir rejimin demokratik imkânlarıyla kurulmuş bir partiyi asrı saadetin devamı olarak sunabilen anakronik şaşkınlar...”









