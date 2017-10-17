Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de 275 vekile konuşma yasağı /17 Ekim 2017 13:23

AKP'de 275 vekile konuşma yasağı

AKP’nin merkez yürütme kurulu AKP’li 275 milletvekilinin televizyona çıkmasını yasakladı

SHABER3.COM

AKP, televizyonlardaki siyasi programlara parti yöneticilerinin yanı sıra sadece 25 milletvekilinin çıkmasına karar verdi. Geri kalan vekillere ekran yasak. Yani Sadece 41 AKP’li vekilde ‘televizyon ehliyeti’ var

Hürriyet’in haberine göre AKP’nin merkez yürütme kurulunca alınan karar şöyle anlatıldı:

“Siyasi konularda söylem birliği oluşturmak için çalışma başlattı. Aynı zamanda parti sözcüsü olan Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal başkanlığında 25 milletvekili, ekranlarda ve toplantılarda partiyi temsil edecek isim olarak belirlendi. Bakan ve genel başkan yardımcıları dışında belirlenen isimlerle partide toplantı yapıldı. Bu kişiler, parti adına yapacakları konuşmalarda, genel merkezle eşgüdümlü çalışacak ve söylem birliği oluşturmak için kendileri için hazırlanan bilgi notlarından yararlanacak. Diğer vekiller ekrana çıkmayacak ve parti adına açıklama yapamayacak. Vekillerin Twitter hesapları konusunda da uyarıldığı öğrenildi.”

Aynı zamanda milletvekili 16 MYK üyesini, 25 milletvekiline ekleyince televizyona çıkma izni verilen 41 AKP’li milletvekili olduğu görülüyor. AKP’nin TBMM’deki sandalye sayısı ise  316. Bu durumda 275 milletvekilinin televizyona çıkması yasak olduğu görülüyor
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