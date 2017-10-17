Bakanın eşinde Bylock çıktı haberi yapan gazeteci: Haberimin arkasındayım

Gazeteci İsmail Küçükkaya, dün Fox TV’deki sabah programında MİT kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bir bakanın eşinin telefonundan ByLock çıktığını ve bakanın da boşanma kararı aldığını duyurmuştu.

Küçükkaya bugün de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, ‘Ben asla hiç bir kadını, hiç bir anneyi üzmek, rencide etmek istemem. Haberimin tabi ki de arkasındayım, takipçisiyim. Ancak dünkü konuşmam sırasında boşanma kararı bölümüne girmemeliydim. Bu konuda Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’dan özür dilerim” dedi.

BAKAN KAYA'DAN AÇIKLAMA





Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya dün söz konusu iddialar sonrası açıklama yapmıştı.

İlgili haberlere adının karıştırıldığını belirten Bakan Kaya, ‘Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum' diye konuştu.