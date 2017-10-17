Samanyolu Haber /Gündem / Bakanın eşinde Bylock çıktı haberi yapan gazeteci: Haberimin arkasındayım /17 Ekim 2017 13:15

Bakanın eşinde Bylock çıktı haberi yapan gazeteci: Haberimin arkasındayım

Gazeteci İsmail Küçükkaya, kabinedeki bir bakanın eşinin telefonundan ByLock çıktığını ve durumu öğrenen bakanın da eşinden boşandığını iddia etmişti. Gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından herkes o bakanın kim olduğunu merak etmiş ve açıklamalar üst üste gelmişti. Küçükkaya bugün o haber için "Haberimin tabi ki de arkasındayım. Sadece boşanma kararı kısmına girmemeliydim. Bu konu özel hayat olduğu için Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'dan özür dilerim" dedi.

SHABER3.COM


Gazeteci İsmail Küçükkaya, dün Fox TV’deki sabah programında MİT kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bir bakanın eşinin telefonundan ByLock çıktığını ve bakanın da boşanma kararı aldığını duyurmuştu.
Küçükkaya bugün de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, ‘Ben asla hiç bir kadını, hiç bir anneyi üzmek, rencide etmek istemem. Haberimin tabi ki de arkasındayım, takipçisiyim. Ancak dünkü konuşmam sırasında boşanma kararı bölümüne girmemeliydim. Bu konuda Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’dan özür dilerim” dedi.
BAKAN KAYA'DAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya dün söz konusu iddialar sonrası açıklama yapmıştı.
İlgili haberlere adının karıştırıldığını belirten Bakan Kaya, ‘Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum' diye konuştu.
<< Önceki Haber Bakanın eşinde Bylock çıktı haberi yapan gazeteci:... Sonraki Haber >>

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

'Türkiye'nin en az oy alan partisi bu gücü nerede alıyor?'

'Türkiye'nin en az oy alan partisi bu gücü nerede alıyor?'

Hocaefendi'nin avukatlarından Erdoğan'a 'helikopterle saldırı' cevabı

Hocaefendi'nin avukatlarından Erdoğan'a 'helikopterle saldırı' cevabı

Havuzdan mükemmel haber: Metin Topuz her akşam evine geliyordu

Havuzdan mükemmel haber: Metin Topuz her akşam evine geliyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:13:18