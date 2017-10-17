İspanya'da F18 savaş uçağı düştü

İspanyol haber ajansı EFE'nin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, F-18 savaş uçağının yerel saat ile 11.00 sıralarında Torrejon de Ardoz hava üssü yakınlarında düştüğü kaydedildi.
Kazada, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken kazayla ilgili soruşturma başlatılacağı duyuruldu.
İspanya'da 12 Ekim'deki ulusal bayram nedeniyle gösteri uçuşu yapan Eurofighter tipi askeri uçak Albacete'deki üssüne dönüşü sırasında düşmüş ve 34 yaşındaki pilot hayatını kaybetmişti.