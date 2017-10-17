Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da F18 savaş uçağı düştü /17 Ekim 2017 13:30

İspanya'da F18 savaş uçağı düştü

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir F-18 savaş uçağının düştüğü açıklandı.

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İspanyol haber ajansı EFE'nin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, F-18 savaş uçağının yerel saat ile 11.00 sıralarında Torrejon de Ardoz hava üssü yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Kazada, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken kazayla ilgili soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

İspanya'da 12 Ekim'deki ulusal bayram nedeniyle gösteri uçuşu yapan Eurofighter tipi askeri uçak Albacete'deki üssüne dönüşü sırasında düşmüş ve 34 yaşındaki pilot hayatını kaybetmişti.
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