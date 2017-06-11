Samanyolu Haber /Gündem / AKP zulmü bir gencin hayatını daha söndürdü /11 Haziran 2017 11:14

AKP zulmü bir gencin hayatını daha söndürdü

İzmir’in Tire ilçesinde uzun süre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevi yapan Mehmet Ali Ölçer, Hizmet Hareketi’ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanmıştı. Hala daha tutuklu olan Mehmet Ali Ölçer’in 21 yaşındaki kızı Tuğçe Ölçer girdiği bunalım sonrası dün intihar etti.

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Tire Öğretmen Melahat Aksoy Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 2014 yılında mezun olan Tuğçe Ölçer, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisiydi. 

Babası tutuklandıktan sonra büyük bir travma yaşayan talihsiz kız bir süredir bunalımdaydı ve iddiaya göre dün İzmir Buca’da ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan kendini boşluğa bırakarak atladı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, acı haberi duyan arkadaşları ve yakınları yasa boğuldu.

Genç kızın cenazesi, memleketleri Hatay’da toprağa verilecek
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