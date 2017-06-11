AKP zulmü bir gencin hayatını daha söndürdü

Tire Öğretmen Melahat Aksoy Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 2014 yılında mezun olan Tuğçe Ölçer, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisiydi.





Babası tutuklandıktan sonra büyük bir travma yaşayan talihsiz kız bir süredir bunalımdaydı ve iddiaya göre dün İzmir Buca’da ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan kendini boşluğa bırakarak atladı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, acı haberi duyan arkadaşları ve yakınları yasa boğuldu.







Genç kızın cenazesi, memleketleri Hatay’da toprağa verilecek