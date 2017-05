OHAL intiharları 55'e ulaştı





OHAL döneminde "intihar etti" diye açıklananların sayısı ürkütücü boyutta. İşte isimler ve olaylar.







On binlerce insanı kapsayan tutuklama dalgası Türkiye’deki gözaltı merkezleri ve cezaevlerinin durumunu oldukça kötüleştirdi. Toplu halde tutuklanan binlerce insanla ilgili dosyalarda delil bulunmaması yargıyı zor durumda bırakıyor. Bu nedenle polis tutuklulara itiraf etmeleri için yoğun baskı yapıyor. Ve bu baskının ağır işkenceye dönüştüğü artık somut delilleriyle ortaya çıkmış durumda.







Cezaevlerinde ya da sorgu merkezlerinde yaşanan intiharlar konusunda aileler şüpheli. Bazı aileler yakınlarının intihar etmediğini işkencelere dayanamayarak öldüklerini ya da sorgu sırasında infaz edildiklerini iddia ediyor.





İntiharların işkence dışında sebeplerden sözetmek mümkün. Fethullah Gülen sempatizanları ve Kürtler sadece tutuklanmıyorlar. Aynı zamanda işlerinden atılıyor, mal varlıklarına ve banka hesaplarına el koyuluyor. Haklarında dava açılanların devlette tekrar görev almaları Kanun Hükmünde Kararname’yle yasaklandı. Özel şirketler ise AKP’nin tepkisinden korktukları için Gülen sempatizanlarını işe almıyorlar. Pekçok Gülenci, okulda “FETÖCÜ” diye baskı yapıldığı için çocuklarını okula göndermiyor ya da çocuklarının okuldan eve ağlayarak dönmelerine tanıklık ediyor. Kürt bölgelerinde ise güvenlik önlemleri nedeniyle aylardık kapalı olan okullar var.





Tutuklanma, parasızlık, işsizlik ve baskı intiharların diğer sebepleri olarak gösterilebilir.

Kayıtlara 22. intihar olarak gecen polis memuru Cahit Korkmaz’ın intiharı, yaşanan baskının özeti gibi. Sadece cemaat operasyonlarına dahil olmaktan korkan Cahit Korkmaz’ın, hayatına son vermeden önce polis memuru arkadaşına söyledikleri aynen şöyle: “Namaz kılıyorum diye beni de Fetö operasyonların dahil ederler mi, hapse atarlar mı ailem perişan olur mu? Bylock dinlemelerine takılır mıyım çok korkuyorum”





ŞÜPHELİ İNTİHARLAR





Önder Irmak, 15 Temmuz’dan sonra gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bir astsubaydı. Daha hakim karşısına çıkmadan gözaltı merkezinde hayatını kaybetti. Emniyet’in açıklamasına göre Önder Irmak, tuvalete gitmek istedi. Polis gözetiminde tutulduğu hücreden çıkartılarak tuvalete götürüldü. Tuvalette kısa süre kalan Önder Irmak, burada bulunan temizlik malzemelerini içtikten kısa süre sonra öldü.





Ailesi bu iddiaya karşı çıkıyor. Gözaltı merkezlerinde tuvaletlerde temizlik malzemesi dahil kimyasalın bulunması yasak. Ailesi olayın intihar değil işkence sonucu ölüm olduğu görüşünde. İddiaların bağımsız bir kuruluş tarafından aydınlatılması için otopsiye izin verilmedi.





Bir başka isim ise Erdoğan muhaliflerinin tutulduğu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden Yarbay İsmail Çakmak’tı. Yarbay Çakmak’ın cezaevinde merdiven boşluğuna kendini astığı açıklandı. Cezaevinde intihar edecek ipi nereden bulduğu konusu hala karanlık. Çakmak’ın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak gözaltında çıplak soyundurma dahil işkence gördüğü öne sürüldü.





Şüpheli intiharlardan birisi ise üst düzey bir emniyet amiri. Türkiye’nin Suriye sınırı Hatay'da görevliyken gözaltına alınan 39 yaşındaki emniyet amiri Ahmet Beşli’nin, tabancasıyla başına ateş ederek intihar ettiği açıklandı. Ancak ailesi olayın intihar olmadığını Ahmet Beşli’nin sorgu sırasında öldürüldüğünü iddia etti.





KORKU İÇİNDE İNTİHAR





İntiharlar sadece tutuklu olanları kapsamıyor. Topluma yayılan korku nedeniyle kendisinin de tutuklanacağını düşünen ya da işinden atıldığı için bunalıma girip intihar edenlerin sayısı da hayli fazla.





İşte 15 Temmuz’dan bu yana yaşanan şüpheli intiharlar/infazlar

1. Astsubay Ferhat Daş (15 Temmuz): Tankçı Uzman Çavuş İbrahim Donat 15 Temmuz gecesini anlattığı ifadesinde, Astsubay Çavuş Ferhat Daş’ın vatandaşların “Siz vatan evladı değil misiniz? Darbe yapılıyor’’ sözleri üzerine ‘’Biz vatan haini değiliz’’ diye bağırdığını ve beylik tabancasıyla alttan çenesine doğru bir el ateş ederek intihar ettiğini söyledi.

2. Hasan Hayri Alp(19 Temmuz): İşadamı Hasan Hayri Alp, yaptığı bağışlar nedeniyle terör örgütü finansörü olarak tutuklandı. Hasan Hayri Alp, cezaevinde ölü olarak bulundu. Alp’in intihar ettiği ve kalp krizi geçirdiği yönünde iki ayrı açıklama bulunuyor.

3- Segvan Yaman (19.07.2016): Demokratik Bölgeler Partisi ilçe yöneticisi olan Sevgan Yaman’ın, Rize Kalkandere L Tipi cezaevinde intihar ettiği açıklandı. Kardeşi Ekrem Yaman, olayın intihar olmadığı iddiasında. Aileye göre Segvan Yaman cezaevinde öldürüldü. Aile cezaevi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

4. Yarbay Hasan Yücel (20 Temmuz): Genelkurmay Hizmet Tabur Komutanı Yarbay Hasan Yücel, 15 Temmuz gecesini Genelkurmay Karargâhı’nda yaşayan subaylardan biriydi. Girdiği bunalım sonucu Yarbay Yücel’in 20 Temmuz 2016 günü sabah 10:30’da Karargâh’taki odasında yaşamına son verdiği iddia edildi. Hem de yanında iki arkadaşının bulunduğu sırada beylik tabancasını kalbine dayayıp tetiği çekerek. Ancak ailesi resmi açıklamaya itiraz ediyor.

5. Necmi Akman (20 Temmuz): Manisa’nın Ahmetli ilçesinin Kaymakamı Necmi Akman darbecilikle suçlanarak görevden uzaklaştırıldı. Kaymakam Akman’ın koruma polisinin tabancasıyla kendisini başından vurduğu açıklandı. Ancak koruma polisinin tabancasını nasıl aldığıyla ilgili etkin bir soruşturma yürütülmedi.

6. Komiser Yardımcısı Mutlu Çil (20 Temmuz): Aynı gün 2. intihar haberi Ankara’dan geldi. Anlatılanlara göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde açığa alınan 900 emniyet mensubu arasında yer alan Güdül Emniyet Müdürü hakkında işlem yapılırken, Komiser Yardımcısı Mutlu Çil silahla kendisi vurarak intihar etti. Acaba gerçekten kendisini vurarak mı, yoksa vurularak mı öldüğünü hiçbir zaman bilemeyeceğiz.

7. Emniyet Müdürü Muhammet Mertoğlu (22 Temmuz): Darbe girişimi sonrası Bartın’ın Ulus ilçesine atanan Muhammet Mertoğlu, 22 Temmuz’da odasında yapılan arama sırasında “Benden de mi şüpheleniyorsunuz?” diyerek intihar etti. Mertoğlu, darbe gerekçesiyle tutuklanan Emniyet Müdürü Levent Mustafaoğlu’nun yerine, göreve getirilmişti. Hikayenin inandırıcılığı insafınıza kalmış.

8. Yarbay Levent Önder (22 Temmuz): Siirt’teki 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanvekili görevini yürüten Yarbay Levent Önder’in intihar ettiği iddiası da benzer bir tutarsızlıkla malül. İddiaya göre, darbe girişimi sırasında Siirt’te yaşanan gelişmeleri önleyemediği için bunalıma giren Önder, beylik tabancası ile intihar etmişti. Oysa Yarbay Önder, darbe girişimi nedeniyle tutuklanan Albay Alican Erkilitlioğlu’nun yerine atanmıştı.

9. Polis Memuru Halil Gök (22 Temmuz): Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nda görevli polis memuru Halil Gök, darbe girişiminin ardından açığa alınacağını öğrenince intihar etti. İddialara göre, binanın bodrumunda bulunan malzeme deposuna giden Gök, tabancasını başına dayayıp ateşledi.

10. Yarbay İsmail Çakmak (23 Temmuz): En şüpheli ölümlerden biri de Yarbay Çakmak’ınki. Darbe girişiminde bulunduğu gerekçesi ile tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Yarbay Çakmak, resmi iddialara göre, koğuşta kendini asarak intihar etti.

11. Polis Memuru Hidayet Meral (30 Temmuz Hidayet Meral, Bartın’ın Ulus semti valisi Selçuk Şeker’in muhafızıydı. Şeker zaten hapsedilmişti. İntihar ettiği açıklanan 32 yaşındaki Meral, bu kaymakamın koruma polisiydi.

12. İşadamı Vedat Savlu (2 Ağustos): Tartışmalı darbe teşebbüsü gerekçesiyle Isparta’da Hizmet Hareketi sempatizanlarına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen işadamı Savlu, resmi açıklamaya göre, evinin balkonundan atlayarak intihar ettiği açıklandı.





13. Öğretmen Gökhan Açıkkolu (5 Ağustos): 23 Temmuz günü gözaltına alınan öğretmen Gökhan Açıkkolu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanesinde gözaltındayken yaşamını kaybetti. 13 gün gözaltında işkence gören Açıkkollu ağır şeker hastası olmasına rağmen ilaçları ancak 6 gün sonra verildi. Bu sürede iki kez şeker krizi geçirdi. Kırılmaz gözlüğü işkence sırasında kırılan Açıkkollu’nun işkenceyle öldürüldüğü konusunda yaygın bir kanı var.





14. Emniyet Amiri Ahmet Beşli (10 Ağustos): Resmi söyleme göre, Emniyet Amiri Beşli de polislerin gözü önünde intihar etmişti. İddialar Hatay’da gözaltına alınmak istenen Beşli’nin, polislerinin gözü önünde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar ettiği yönündeydi.





15. İnfaz Koruma Memuru Ömer Çubuklu (1 Eylül): Hizmet Hareketi'yle bağı olduğu iddiasıyla tutuklanmasına karar verilen infaz koruma memuru Ömer Çubuklu, İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tek başına tutulduğu geçici kabul bölümünde ayakkabı ve eşorfman bağcığı ile kendisini asıp intihar etmişti. Ancak bu bölümlerde bağcık bulundurulması normalde yasak.

16. Öğretmen Mustafa Güneyler (2 Eylül): Bilecik’in Osmaneli ilçesinde açığa alındıktan sonra meslekten ihraç edilen öğretmen Mustafa Güneyler intihar etti. Güneyler’in Erdoğan rejiminin aynı gece 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilmesinin ardından bunalıma girdiği ve evinde tüp gazı açarak intihar ettiği açıklandı.

17. Bedih Kurucan (09.09.2016) - Muğla E tipi cezaevinde kalan 25 yaşındaki Bedih Kurucan’ın intihar ettiği açıklandı.





18. Savcı Seyfettin Yiğit (16 Eylül): Bursa’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit, tutuklanarak konulduğu Bursa E Tipi Cezaevi’nde ölü bulundu. Çamaşır ipiyle intihar ettiği ileri sürülen Yiğit’in ailesi, savcının ölümünün intihar değil, cinayet olduğunu öne sürdü. Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yıllık olarak yayınlanan İnsan Hakları Raporu’nda Seyfettin Yiğit’in intiharına atıf yapıldı ve hükümet üyelerinin yolsuzluklarını ortaya çıkaran 2013’teki yolsuzluk operasyonunda etkin rol alan bir savcı olduğu vurgulandı.

19. Öğretmen Ali Derebaşı (19 Eylül): Kayseri’de anaokulu öğretmeni Ali Derebaşı öğretmen eşinin Hizmet Hareketi mensubu olduğu iddiasıyla alınmasından sonra görev yaptığı okulda 19 Eylül’de yaşamına son verdi.

20. Ali Alp- (21.09.2016): Şakran Cezaevinde kaldığı bölümde ölü bulundu. Kamuoyuna sebebi açıklanmadı.

21- Cegerxwin Akdeniz (28.09.2016): 17 yaşındaki Cegerxwin Akdeniz, Şırnak Cezaevinde ölü bulundu.





22. Polis Memuru Emrah Oğuz (3 Ekim): Açığa alınan 12 bin 800 polis arasında adı geçen Bayburt Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 32 yaşındaki Oğuz, intihar etti. Oğuz, iddialara göre tabancasını teslim etmek için gittiği Bayburt Emniyet Müdürlüğü yakınlarında tabancayla başına ateş ederek intihar etmişti.





23- Seyit Rıza Şeran (03.10.2016) Şırnak Ailesine göre Seran’ın kafasının arkasına hapishanede vuruldu ve bu sebeple öldü. Yetkililer ise 18 yaşındaki Seran’ın Şırnak’taki hapishanede yangın sırasında öldüğünü iddia ediyor.





24. Polis Memuru Adem Tıraş (4 Ekim): Mersin’de açığa alınan polisler arasında yer alan 26 yaşındaki Adem Tıraş, parkta tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

25. Astsubay Önder Irmak (10 Ekim): 39 yaşındaki Astsubay Irmak, iddialara göre, nezarette bulunduğu sırada götürüldüğü tuvalette bulunan kimyasal maddeleri içerek intihar etti. Ancak nezarethane tuvaletlerinde kimyasal temizlik malzemeleri bulundurulması yasak.

26. İmam Hasan Taştan (11 Ekim): Hizmet’e yönelik operasyonda öğretmen oğlu Mersin’de tutuklanan cami imamı 53 yaşındaki Hasan Taştan, yaşamına son verdi.

27. İnfaz Koruma Memuru Enver Şentürk (13 Ekim): Adıyaman’da açığa alınan Adıyaman Cezaevi İnfaz Kurumu’nda görevli gardiyan, 31 yaşındaki, Enver Şentürk oturduğu binanın 8. katında kendini asmış halde bulundu.

28. Polis memuru Hakkı Topal (21 Ekim) Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken açığa alınan polis memuru HakkıTopal, dün gece iddiaya göre kendisine ait otomobiliyle Seydim göleti yakınındaki ormanlık alandaki bir ağaca kendini asarak intihar etti. Eşinin ölüm haberini alan Çiğdem Topal, “Bizi bitirdiniz, eşimin hiçbir suçu yoktu” diyerek, baygınlık geçirdi.

29. Polis memuru Cahit Korkmaz (25 Ekim) Bursa’da görevli 44 yaşındaki polis memuru Cahit Korkmaz, Cemaat operasyonuna dahil olmaktan korktuğunu söyledikten sonra beylik tabancasıyla kalbine ateş ederek intihar etti.

30. MİT Mensubu A.O. (1 Kasım): Yurt dışında görevli MİT mensubu A.O. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’ye diplomatik plakalı bir araçla döndü. Ancak, A.O. 1 Kasım’dan bu kayıp. Ailesi öldürüldüğünü düşünüyor.





31. İrfan Kızılarslan (6 Kasım): TSK'dan ihraç edilen ve ardından tutuklanan Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay İrfan Kızılarslan cezaevinde hücresinde ölü bulundu. Tokat T Tipi Çamlıbel Cezaevine yaşanan olayda Albay Kızılarslan’ın ayakkabı bağcığıyla intihar ettiği iddia edildi. Ancak ailesi, Kızılarslan’ın ağır işkence gördüğü ve ölümüne intihar süsü verildiğini düşünüyor.





32 Zeynep Epli (07.11.2016)- Gebze Cezaevi’nde ölü olarak bulundu. Ölüm sebebi bilinmiyor.





33. Mühendis Burak Açıkalın (8 Kasım): Kırıkkale’nin Hacılar Beldesi’ndeki F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Burak Açıkalan’ın intihar ettiği duyuruldu. Açıkalın, Twitter fenomeni Fuat Avni’ye istihbarat sağladığı iddiasıyla 15 Temmuz sonrası tutuklanan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görevli mühendisler arasındaydı. Günlerce medya üzerinden linç edilen Açıkalın’ın ağır işkenceler sonucu öldüğü iddia ediliyor.





34- Mehmet Emin Doğan (18.11.2016)- Tekirdağ F Tipi yüksek güvenlikli cezaevinde intihar etitiği açıklandı.





35- Öğretmen Behçet Emdi (19 Kasım): Karabük’te cemaat soruşturması kapsamında tutuklanan 43 yaşındaki öğretmen Behçet Emdi, cezaevinde koğuş tuvaletinde iddiaya göre ayakkabı bağcığıyla asılı halde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası Behçet Emdi'nin cesedi, yapılan inceleme ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emdi'nin hemşire eşinin de meslekten ihraç edildiği belirtildi.

36. Komiser Hayrullah Tamtürk (25 Kasım) Bilecik’te komiser yardımcılığı yaparken mesleğinden ihraç edilen Hayrullah Tamtürk, eşi ve çocuklarıyla Sakarya Karasu’daki kayınpederinin evine gitti. 40 yaşındaki komiser yardımcısı, burada evde kimsenin olmadığı sırada evin salonunda tavana bağladığı iple kendini astı. Yakınlarının haber verdiği sağlık ekipleri eve gelirken, Tamtürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

37. Öğretmen Ergülü Yıldız (25 Kasım): 15 Temmuz sonrası açığa alınan öğretmen Ergülü Yıldız intihar etti. Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir okulda müdür yardımcısı olan 47 yaşındaki Yıldız, Hizmet Hareketi’ne mensup olduğu gerekçesiyle önce açığa, sonra gözaltına alınmış, ancak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

38. İş adamı Ünal Takmaklı (29 Kasım): Cemaate yönelik cadı avı kapsamında 28 Temmuz’da tutuklanan Türkiye’nin en zengin işadamlarından 77 yaşındaki Ünal Takmaklı cezaevinde ölü bulundu.





39. Polis memuru Hasan Hüseyin Can (1 Aralık) Hatay’da trafik polisi olan Can, gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ardından intihar etti. 2 çocuk babası polis memuru mesleğinden atılmıştı.





40. Beytullah Akil (11.12.2016) Şırnak’ta tutuklulara yönelik ağır baskıların hapishanede protesto edilmesi sırasında intihar etti.





41. Polis memuru Mehmet Oldum (21 Aralık): Açığa alınan polis memuru Oldum, bunalıma girip intihar etti. . Olay, Çorum'un Osmancık İlçesi Ardıç Köyü’nde meydana geldi. Oldum, işsiz kaldıktan sonra döndüğü köyünde kendisini astı.





42. Hasan Ekinci(25.12.2016) Edirne yüksek güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde intihar ettiği açıklandı.





2017





43. Polis memuru Sadullah Kara (7 Ocak): İstanbul Kartal Adliyesi'nde görevli polis memuru görevinin başındayken, yanına gelen yetkililer silahını ve polis kimliğini istedi. Açığa alındığını öğrenen Sadullah Kara silahını çekerek kafasına bir el ateş etti. Sadullah Kara’nın evli ve 35 yaşında olduğu öğrenildi.

44. Polis memuru Zeki Cezayirlioğlu(16 Ocak): Önce açığa alınan ardından göreve iade edilen polis memuru, göreve başladıktan sonra maruz kaldığı dışlanma ve mobing nedeniyle tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılıp kurtarılan Cezayirlioğlu, ardından evinde eşi ve iki çocuğunun evde bulunduğu sırada tabancasıyla intihar etti. Cezayirlioğlu 44 yaşındaydı.

45. Başkomiser Fatih Ezber(2 Şubat) Trabzon’da açığa alınan ardından görevine iade edildikten sonra bunalıma giren 36 yaşındaki Başkomiser Fatih Ezber tabancasıyla intihar etti.

46. Doktor Orhan Çetin (19 şubat) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyken, kamuda yürütülen cadı avı kapsamında açığa alınınca bunalıma girdiği öne sürülen biyokimya asistanı 30 yaşındaki Dr. Orhan Çetin, hastanenin 10'uncu katından atlayıp yaşamına son verdi.





47. Akademisyen Mehmet Fatih Tıraş (25 Şubat) Çukurova Üniversitesinde Barış İmzacısı Mehmet Fatih Tıraş, barış imzacısı olduğu için görev süresi uzatılmadığı ve birçok üniversite tarafından kabul edilmediğinden geçirdiği psikolojik travma nedeniyle yaşamına son verdi.





48. Akademisyen Mustafa Sadık Akdağ (28 Şubat) Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapan 34 yaşındaki Mustafa Sadık Akdağ, Trabzon’da kaldığı arkadaşının evinde tabancayla başına ateş ederek canına kıydı. Akdağ. Gülen Cemaati soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılmış ve mesleğinden ihraç edilmişti.





49. Başhekim Yardımcısı Doktor Ali Özer (24 Mart) Ankara'da Hizmet Hareketi'ne yönelik kitlesel soykırım kapsamında tutuklanan 48 yaşındaki Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Özer, tutuklu bulunduğu Çorum Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.





50. Memur Mehmet Sakallı (27 Mart) Gülen Cemaati’ne yakın olduğu için tutuklanan memur Mehmet Sakallı Çorum'daki cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni bilinmiyor.





51. Polis memuru H.E. (27 Nisan): TBMM Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru H.E., 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Gülen Cemaati’ye ile irtibatlı gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. H.E. sosyal medya hesabına 'Ben vatan haini değilim' yazdıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.





52. Komiser yardımcısı Y.Y. (27 Nisan) Tatildeyken açığa alındığını öğrenen İzmir kadrosunda görevli aslen Osmaniye'li olan Komiser Y.Y. sabah namazına yakın camii avlusunda intihar etti.

DİĞER İNTİHARLAR





53- Kamil İsmail Aydın (Öğrenci): Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Hazırlık sınıfı öğrencisi olan 19 yaşındaki Aydın, kapatılan Bank Asya’da hesabı bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan babası Prof. Dr. Nasuhi Engin Aydın’ın Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanmasının ardından bunalıma girerek intihar etti. Yükseköğretime Geçiş Sınavında ilk 500’e giren Aydın, kaldığı öğrenci yurdunda intihar etmişti.





54- Mehmet Karadoğan (Öğretmen): Muğla Ortaca’da öğretmenlik yapan 37 yaşındaki Karadoğan, açığa alındı. Ağabeyini ziyarete giderken arabasında av tüfeğini çenesinin altına dayayarak intihar etti.





55- İzzet Akdağ (Polis): (04/09/2016) Mersin’de Osmaniye Karakolu’nda görev yapan polis memuru İzzet Akdağ, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında açığa alındı ancak daha sonra görevine iade edildi. 3 çocuk babası olan Akdağ, göreve geri atanmasından 2 ay sonra aracında beylik tabancası ile intihar etti. Akdağ’ın intiharında, soruşturma sürecinde yaşadığı bunalımın etkisinin olduğu iddia edildi.

İNTİHAR DIŞI BİLİNEN ÖLÜMLER





Öğretmen Bünyamin Aydoğan (13 Mayıs): Öğretmenlikten ihraç edildikten sonra Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde sulama kanalı inşaatında işe girdi. Üzerine vinçten borunun düşmesi sonucu hayatını kaybetti.





Aktif Haber