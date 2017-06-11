BM himayesindeki Taci Şentürk AKP'ye teslim mi edildi?

AKP'nin Hizmet Hareketi’ne yönelik yurtdışında eğitim faaliyetleriyle uğraşan kişilerin hukuksuz kaçırma ve Türkiye'ye getirtmelerine bir yenisinin daha eklenmiş olabileceği belirtiliyor.





Azerbaycan’da geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gönderilmek üzere uçağa bindirilen, ancak Birleşmiş Milletler himayesine alınarak koruma sağlanmaya başlanan eğitimci-yazar Taci Şentürk'ün, bu korumaya rağmen AKP hükümetine verildiği öne sürülüyor.





Sosyal medyada eşi Fatma Şentürk, kendi çektiği video mesajında eşinin ve kendilerinin hayatından endişe duyduklarını belirtirken kendisinden haber alamadıkları Taci Şentürk'ün Türkiye'ye gönderilmiş olabileceği endişesini de taşıyor.

BM koruması altında olmalarına rağmen eşinden haber alamadıklarını belirten Fatma Şentürk Uluslararası kurumlardan, AKP'nin talebine karşı çıkmalarını da istiyor





BM Koruması altına alındıklarını gösteren belge.