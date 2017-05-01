Samanyolu Haber /Gündem / Van'da deprem! /01 Mayıs 2017 20:13

Van'da deprem!

Van'ın Gevaş İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Son dakika… Van Gevaş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre  saat 19.30’da merkez üssü Van’ın Gevaş İlçesi Kazanç Mahallesi’nde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.3 kilometre derinliğinde Van merkezde hafif olmak üzere çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntı ile kısa süreli panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.
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