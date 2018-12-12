AKP Washington’da sıcak para arıyor ama bulamıyor...









İddianın kaynağı ise AKP''nin gizli ortağı Vatan Gazetesi'nin yayın organı Aydınlık Gazetesi. Gazete, Türkiyeli yetkililerin, ABD'li finans kuruluşlarının tepe yöneticileri ile gizli bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini, kasım ayı sonundaki temaslarda bu kuruluşlara, Türkiye’nin sigorta masraflarını karşılaması şartı ile net yüzde 27 faizle tahvil satmayı önerdiğini duyurdu.





Para arayışındaki AKP ekonomi yönetiminin, Washington'daki temaslarda 30'u aşkın kuruluşla bir araya geldiği ve tahvil satmaya çalıştığı iddia edilirken, toplantıya katılan kuruluşların bu öneriye sıcak bakmadığı da öne sürüldü.





Haberde şu detaylara yer verildi:





Toplantıya katılan finans kuruluşlarının yönettiği para, Türkiye’nin Gayrı Safi Milli Hasılasının 4,3 katı büyüklüğünde.





Toplantıda yapılan konuşmalarda, katılımcıların Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek ve Berat Albayrak’tan söz ederken ilk adlarını kullanmalarına dikkat çeken Amerikalı katılımcı, bir kuruluş yetkilisinin Mehmet Şimşek için “Kraliçenin prensi” ifadesini kullandığını belirtti.





Katılımcılar, Türk yetkililerin Amerikalı finans kuruluşlarına teklifiyle ve verilen yanıtlarla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin her türlü sigorta masraflarını kendilerinin karşılaması şartı ile net yüzde 27 faizle tahvil satması gündeme geldi. Ancak Amerikalı finans kuruluşları kredi vermeyi de tahvil almayı da kabul etmediler. Bu arada tahvilleri sigortalayan sigorta şirketleri Türkiye’yi 4’üncü sınıf risk statüsüne koymuşlar. Bu Türkiye’nin para bulmasını çok zorlaştıracak.”





Mehmet Şimşek Amerikalılara, ‘Varlık Fonunu kurduk, yakında Azerbaycan da kuracak ve onlarla birlikte fonlarımızı birleştirip birlikte hareket edeceğiz’ dedi. Buna karşılık Amerikalılar, ‘Azerbaycan’ın petrol, doğalgaz ve diğer zenginlikleri var. Sizin ise bir dolu borcunuz bulunuyor. Azerbaycan neden sizin borcunuza ortak olsun? Bahsettiğiniz konu inandırıcı değil’ diye yanıtladılar.