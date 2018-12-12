Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de PTT Varlık Fonuna devredildi /12 Aralık 2018 09:32

Şimdi de PTT Varlık Fonuna devredildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi'nin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, PTT Anonim Şirketi'nin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamının 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Varlık Fonu'na aktarılması kararı verildi.

Söz konusu karar 19 Ağustos 2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.
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