Samanyolu Haber /Dünya / Fransızlar Macron'un açıklamalarını beğenmedi /12 Aralık 2018 01:32

Fransızlar Macron'un açıklamalarını beğenmedi

Fransa’da yapılan bir anket, Fransızların yarısından fazlasının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün "Sarı Yelekler"in eylemlerine ilişkin açıklamalarını yetersiz bulduğunu ortaya koydu.

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Odoxa araştırma şirketinin anketine göre, Macron'un asgari ücrete aylık 100 Euro zam yapılacağı ve 2 bin Euro’nun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti olmayacağı yönündeki açıklamaları Fransızların yüzde 59'unu ikna etmedi.

Ankete katılanların yüzde 54'ü Sarı Yeleklerin eylemlerinin devam etmesini isterken, bu oran aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin ve aşırı solcu “Boyun Eğmeyen Fransa” hareketinin sempatizanlarında yüzde 81 olarak belirlendi.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin sempatizanlarının yüzde 61'i ve solcu Sosyalist Partisi'nin sempatizanlarının yüzde 88'i diğer partilerin aksine eylemlerin bitmesinden yana görüş bildirdi.

Odoxa araştırma şirketinin Genel Müdürü Celine Bracq, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, Macron'un açıklamalarının, toplumdaki olumsuz düşünceleri silmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Bu arada, Macron, gün içinde birçok bankanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Elysee Sarayı, görüşmede, banka işlemlerine 1 Ocak 2019'da getirilmesi öngörülen zamların iptal edildiği yönünde karar alındığını açıkladı.

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