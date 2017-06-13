'Avukat parasını Halkbank ödemese üzülürdüm'

Atilla’nın dün yapılan duruşmasında savunmasını üstlenen hukuk firmasının davada mağdur olan bazı bankaların da temsilcisi olması nedeniyle savcılığın çıkar çatışması iddiası görüşüldü. Atilla, çıkar çatışmasıyla iddiaları “Anladım” diye yanıtladı, çıkar çatışması iddialarının farkında olduğunu belirterek bu konuda tüm haklarından feragat edip dava süresince savunmasını aynı avukatlarla sürdüreceğini belirtti. Rıza Zarrab da aynı yolu kullanmıştı. Atilla’nın karar duruşmaları 30 Ekim’de başlaması kararlaştırıldı.





‘Avukat paramı Halkbank ödemese üzülürdüm’





Hakim Richard Berman, “Avukatlarının parasını Halkbank mı ödüyor?” sorusunu “Evet” diye yanıtladı. Esprili bir şekilde, “Ödemeselerdi üzülürdüm” dedi. Hakim Berman’ın çıkar çatışmasıyla ilgili kararını önümüzdeki haftalarda taraflara yazılı olarak bildirmesi bekleniyor.





Duruşmalar 30 Ekim’de başlayacak





Mart ayından beri tutuklu olarak yargılanan Atilla’nın yapılan son duruşmada da kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadığı gözlendi. Hakim Berman, Atilla’nın 30 Ekim’de davanın asıldan görülmeye başlanacağı jürili duruşmaların ertelenme talebini reddetti. Davanın aslının 30 Ekim’den itibaren görülmesine hükmetti.





Özcan: ‘Atilla ve Sarraf’ın kararları paralel gidiyor’





New York’ta Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde 15 aydan beri devam eden duruşmaları izleyen CHP Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, bugün yapılan duruşmada hakim karşısına çıkan Atilla’nın mahkemede izlediği stratejinin Rıza Zarrab’ın izlediği yolun bir benzeri olduğunu savundu.





Amerika’nın Sesi’ne dava süreci ve son duruşmayı değerlendiren Özcan, “Atilla ve Sarraf'ın kararları paralel gidiyor” dedi. Özcan, Atilla’nın bugün yapılan çıkar çatışması duruşmasında Sarraf’ın aldığı aynı kararı aldığını belirterek, “Savcılığın çıkar çatışması iddialarını Sarraf gibi sorumluluğu üzerine alarak kabul etti. Haklarından feragat etti” dedi.





Özcan, yaklaşık 2,5 aydır tutuklu olarak yargılanan Atilla’nın kefaletle serbest kalmak için başvuruda bulunmamasının ilginç olduğunu belirtti. Özcan, 30 Ekim’de başlayacak duruşmalar öncesi veya sonrasında Sarraf’ın savcılıkla uzlaşma yoluna gideceğini tahmin ettiğini belirtti. Özcan, “Sarraf’ın bu süreç içerisinde savcılık makamıyla bir uzlaşma yolu içine girip anlaşma sağlayacağını düşünüyorum” dedi.