Samanyolu Haber /Gündem / Neden istifa ettiğini bilmeyen başkanlara karşı 'kırıcı olmayın' dedi /29 Ekim 2017 11:29

Neden istifa ettiğini bilmeyen başkanlara karşı 'kırıcı olmayın' dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP teşkilatını uyararak istifa eden belediye başkanlarıyla ilgili kırıcı sözler sarf edilmemesi gerektiğini söyledi: “Adam kaybetmeyelim.”

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Erdoğan, önceki gün partisinin merkez karar ve yönetim kurulunda (MKYK) AKP’lilere seslendi.

Erdoğan, şu uyarılarda bulundu: “İstifa eden belediye başkanlarıyla ilgili kimse olumsuz konuşmasın. Bu arkadaşlarla ilgili kırıcı sözler sarfedilmemeli. Gönül alarak, partinin ilk kurulduğu günkü mantık ve heyecanla hareket edeceğiz. Adam kaybetmeyelim. Değişimin gerçekleştiği illerdeki teşkilatları uyarın. Görevden alınan veya istifa eden arkadaşları dışlamadan çalışsınlar.”

Cumhurbaşkanı, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un pazartesi istifa etmesini beklediklerini belirterek, “Etmezse, gereğini yapacağız. Herkes görecek ne yapacağımızı. Ama bir sıkıntı olmadan istifa edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Şimdiye kadar Erdoğan’ın istifasını istediği isimlerden İstanbul, Niğde, Düzce, Bursa ve Ankara belediye başkanları istifa etti.
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