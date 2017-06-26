AKP sosyal yardım alanlara bakışını değiştirdi: Türkiye yan gelip yatma yeri değildir

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yaptığı konuşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nde ciddi bir değişikliğe gittiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Sosyal yardım almanın şartları yeniden belirlendi. Bu şartlar içerisinde eğer çalışma çağındaysa, eğer işgörebilir haldeyse ve sosyal yardım alıyorsa, İŞKUR'a kaydolacak, yine İŞKUR'a kayıtlı istihdam için talepte bulunan işverenin orada bir iş teklif edilecek. Sınırları çizildi. Aynı ilçe merkezinde ya da büyükşehir içerisindeyse iki vasıtayla ulaşabileceği mesafelere bir iş teklif edilecek. 'Ben bu işi beğenmiyorum' olabilir, ikincisi 'O da bana uygun değil' olabilir. Üçüncü teklifte de 'Ben bu işte çalışmam' dediği taktirde bütün sosyal yardımları kesilecek. Türkiye yan gelip yatma yeri değildir. Türkiye, çalışma, üretme yeridir. Çünkü Türkiye sadece 786 bin kilometrekareyle değil, dünyanın bütün mazlum coğrafyalarıyla, bütün mağdurlarıyla bir büyük yükün altındadır."