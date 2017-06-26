Kolombiya'da 150 turistin bulunduğu tekne battı

Kolombiya'da 150 turisti taşıyan bir eğlence teknesi battı. Kolombiya Hava Kuvvetleri kazayla ilgili kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, Guatape şehri yakınlarında batan teknede bulunan turistleri kurtarmak için çalışma yapıldığını açıkladı.
Hava Kuvvetleri'nin yayınladığı açıklamada yer alan ilk bilgilere göre, teknedeki turistlerden en az 3 kişinin boğulduğu, 30 kişinin ise kaybolduğu belirtiliyor.
Yerel medyanın yetkililere dayandırdığı haberlerde ise, ölü sayısının 25'i bulduğu kaydediliyor.