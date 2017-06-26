Kolombiya'da 150 turistin bulunduğu tekne battı









Kolombiya'da 150 turisti taşıyan bir eğlence teknesi battı. Kolombiya Hava Kuvvetleri kazayla ilgili kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, Guatape şehri yakınlarında batan teknede bulunan turistleri kurtarmak için çalışma yapıldığını açıkladı.



