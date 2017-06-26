Samanyolu Haber /Dünya / Kolombiya'da 150 turistin bulunduğu tekne battı /26 Haziran 2017 08:50

Kolombiya'da 150 turistin bulunduğu tekne battı

Kolombiya Hava Kuvvetleri, yaklaşık 150 kişinin olduğu eğlence teknesinin battığını, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kolombiya'da 150 turistin bulunduğu tekne battı



Kolombiya'da 150 turisti taşıyan bir eğlence teknesi battı. Kolombiya Hava Kuvvetleri kazayla ilgili kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, Guatape şehri yakınlarında batan teknede bulunan turistleri kurtarmak için çalışma yapıldığını açıkladı.

Hava Kuvvetleri'nin yayınladığı açıklamada yer alan ilk bilgilere göre, teknedeki turistlerden en az 3 kişinin boğulduğu, 30 kişinin ise kaybolduğu belirtiliyor.

Yerel medyanın yetkililere dayandırdığı haberlerde ise, ölü sayısının 25'i bulduğu kaydediliyor.
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