Yeşil Yassıada'yı Betonadaya dönüştürdüler

Geçen yıllarda ada, "Özgürlük ve Demokrasi adası" olarak projelendirilmişti. Yapılacak tesislerle ilgili protokol, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanmıştı. TOBB, bu tesisleri 30 yıl işletip bakanlığa devredecek.





Ancak sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda adanın siluetinin inşaat nedeniyle bozulduğu görülüyor. Kongre merkezi olarak açıklanan projenin otel inşaatı olması tartışma yaratıyorken, adadaki tahribatın görüntüleri dikkat çekiyor.





İşte o fotoğraflar:



















