Samanyolu Haber /Gündem / Göç yolundaki balıklara boru engeli! /17 Mayıs 2019 13:55

Göç yolundaki balıklara boru engeli!

Ceyhan Nehri’nden Söğütlü Çayı’na giren balıklar yumurtalarını bırakmak için çayın daha yukarı kesimlerinde daha sıcak suların olduğu noktaya kadar akıntının tersi yönünde kilometrelerce yol kat ediyor. Balıklar zorlu göç yolculuğunda bu sene bir engelle karşılaştı.

Göç yolundaki balıklara boru engeli!

Kahramanmaraş Söğütlü Çayı’nda yumurtlamak için akıntıya karşı zorlu göç yolculuğuna başlayan balıklar, şelale engeline takıldı. Yumurta bırakmak için çıktıkları göç yolculuğu yarım kalan balıklar, yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki şelaleyi aşamadı.

Söğütlü Çayı ve Ceyhan Nehri’nde yaşayan sazan, ağca balık ve diğer birkaç tür balık, yumurtlama dönemine girdi. 

YUMURTALARINI DAHA DURGUN SULARA BIRAKIYORLAR

Ceyhan Nehri’nden Söğütlü Çayı’na giren balıklar yumurtalarını bırakmak için çayın daha yukarı kesimlerinde nispeten durgun ve daha sıcak suların olduğu noktaya kadar akıntının tersi yönünde kilometrelerce yol kat ediyor. 

Balıklar zorlu göç yolculuğunda bu sene bir engelle karşılaştı. Yumurta bırakmak için çıktıkları göç yolculuğunda balıklar yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki şelaleyi aşamadı. 

Eriyen karlar sebebiyle Söğütlü Çayı’nın debisi yükseldiği için balıkların uçarak şelaleden geçme teşebbüsü akim kaldı. 

ENGELİ AŞMALARI MÜMKÜN DEĞİL

Gürsel Mıhçı, söz konusu noktaya bir balık geçidi yapılmasını ya da şelalenin doldurulması gerektiğini kaydetti.

Mıhçı, “Söğütlü Çayı’nda termik santral soğutma suyu borusunun geçtiği yerde çökme oldu. Yumurta dönemi, ancak balıklar buradan bir türlü çıkıp yumurta bırakmaya gidemiyor. Yetkililerin buraya bir çare bulması gerekiyor. Balıkların karnı yumurta dolu. Burayı aşmaları imkânsız.” diye konuştu.


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Göç yolundaki balıklara boru engeli!

Göç yolundaki balıklara boru engeli!

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