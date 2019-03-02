Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçim öncesi 'yerli uçak' resimlerini tekrar piyasaya sürdü /02 Mart 2019 12:04

AKP seçim öncesi 'yerli uçak' resimlerini tekrar piyasaya sürdü

2007 seçimlerinde AKP'nin "yerli uçağımız göklerde" afişleri asarak olmayan projeler üzerinden oy toplamıştı. AKP'de 2007'den bugüne kadar her seçimde kullanılan "yerli uçağımız göklerde" vaadi tekrar gündeme geldi.

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2007 ve 2011 seçimlerinde AKP'nin kullandığı afişler 2015 seçimlerinde de farklı bir şekilde meydanları süslemişti. AKP Aynı söylemi 31 Mart seçimlerinde de ısıtıp gündeme getirdi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz." dedi.



Havuz Medyası tarafından son dakika gelişmesi şeklinde duyurulan açıklamada  Oktay yerli uçağın 2023 yılında hangardan çıkacağını ve 2026'da göklerde olacağını , 2031 yılında ise milli uçağın envantere gireceğini söyledi.

Demek AKP önümüzdeki seçimler için malzeme sıkıntısı çekmeyecek 
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