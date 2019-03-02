Kanada Huawei’in veliahtını ABD’ye iade edecek

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Kanada’da tutuklanan ve 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest kalan Çinli teknoloji şirketi Huawei’in Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou’nun, ABD’ye iade süreci başladı.







Konuya ilişkin açıklama Kanada Federal Adalet Bakanlığından geldi. İade duruşmasında Meng Wanzhou’nun suçlu olup olmadığına ilişkin bir karar verilmeyeceği hatırlatılan açıklamada, iade halinde davanın ABD’de görüleceği ifade edildi.





Açıklamada, iade duruşmasının ilk oturum tarihinin 6 Mart Çarşamba günü belirleneceği kaydedildi.





SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO’su Meng Wanzhou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018’de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.





3 gün süren kefalet duruşmasının ardından, davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Meng’in ABD’nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı olarak salıverilmesine hükmetmişti.





Meng Wanzhou’nun tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor’u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı.





Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg’i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.