Yerli uçak projesi sessiz sedasız rafa kaldırıldı

Cebeci'nin köşe yazısına göre, 27 Mayıs 2015 tarihinde dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 'yerli uçak' projesinin askıya alındığı öğrenildi.



Cebeci, "Yerli yolcu uçağı rafa kalktı" başlıklı yazısında projenin başlangıcı ve bitişine dair şunları yazdı:





"Fatih ve Eren Özmen çiftinin sahibi olduğu şirket (SNC), imalatı durmuş Alman Dornier platformu üzerine bir uçak yapacaktı. Bölgesel uçak pazarında kendisini kanıtlamış ve birçok ülke tarafından da bu uçaklar kullanılmıştı. Dornier 328 modernize edilecek, uçağın TRJET 328 olarak hem jet motorlu hem de pervaneli iki model imal edilecekti. İkinci adımda ise sıfırdan TRJET 628 olmak üzere hem pervaneli hem de jet modelleri de tasarlanıp üretilecekti.





Önce pervaneli sonra jet motorlu olacak uçak, ileri aşamada büyütülecekti. Başlangıç modeli 50 koltuk olacaktı. Bölgesel bir uçak için doğru koltuk sayısı seçilmişti. Anadolu’da birçok küçük havaalanına bu uçaklar ile uçulacak ve Türkiye dışında da uygun pazarlar saptanmaya başlamıştı. SNC şirketi NASA’nın da gözbebeği bir şirketti. Dünya çapında 3500 çalışanı vardı ve havacılık ve uzay sanayiinde önemli projelere imza atmıştı.





Sierra Nevada uçağın başlangıçta ABD’de kendi hatlarında imal edilmesini istedi. Böylelikle FAA ile sertifikasyon süreci hızla aşılacaktı. Sonrasında imalat Ankara’da kurulacak fabrikada yapılacaktı. Şu anda Türk yolcu uçağından kimse söz etmiyor. Geleceği belli değil. Projeden vazgeçildiğini de kimse deklare etmiyor. SNC de aldığı Dornier platformu hakları ellerinde, ne yapacağını bilmiyor."





SEÇİM ÖNCESİ DUYURULMUŞTU





TRJET isimli proje, 7 Haziran seçim kampanyasına rastlayan 27 Mayıs 2015’te dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanmıştı.