Samanyolu Haber /Teknoloji / AKP sansürde sınır tanımıyor BTK VPN'le önlem aldığını açıkladı... /24 Mart 2018 11:02

AKP sansürde sınır tanımıyor BTK VPN'le önlem aldığını açıkladı...

BİLGİ Teknoloji Kurumu (BTK) İnternet Dairesi Bilişim Uzmanı Levent Gönenç, VPN’lerin tüm dünyada ortak bir sorun iddia ederek “Bununla ilgili çalışmamız şu anda mevcut, tedbir alınması amacıyla uyarılarımız erişim sağlayıcılara mevcut ve ciddi önlemler de aldık, test aşamasındayız, testlerimiz tamamlandıkça faz faz ilerlemeyi düşünüyoruz” dedi.

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TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’na bir sunum yapan Gönenç, “VPN üzerindeki haberleşmeleri, internet sağlayıcılarını kontrol edebiliyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: 

“VPN gibi alternatif erişim engelleme yöntemlerini kullanmayla ilgili kanunda da hüküm var. Bu hüküm kapsamında da erişim sağlayıcılarının, internet servis sağlayıcılara uyarılarımız bulunmakta. Bu uyarılarımız kapsamında ciddi tedbirler de alıyorlar, bu aldıkları tedbirleri de şu anda test etme aşamasındayız. Çünkü takdir edersiniz ki yüzlerce uygulama ve işletmeye böldüğünüz zaman matriks şeklinde bunların bir de test edilmesi lazım.
Sürekli değişen uygulamalar bu bahsettiğiniz alternatifli erişimi engelleme uygulamaları, IP adresleri sürekli değişebiliyor, yöntemleri değişebiliyor. Çünkü amaçları zaten erişime engellemeyi aşmak, bu amaçla üretilmekte. Tüm dünyada ortak bir sorun, bununla ilgili çalışmamız şu anda mevcut, tedbir alınması amacıyla uyarılarımız erişim sağlayıcılara mevcut ve ciddi önlemler de aldık, test aşamasındayız, testlerimiz tamamlandıkça faz faz ilerlemeyi düşünüyoruz.”
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