Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Çiftlik Bank mağdurlarına çattı... /24 Mart 2018 12:05

Bakan Çiftlik Bank mağdurlarına çattı...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yüksek kar vaadiyle binlerce insani milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında konuştu: "Desem ki, '100 liranız ayda 25 lira para kazanacak' Sen sorgulamaz mısın beni? Bu para nerden gelecek, ne alacaksın, ne satacaksın? Bunu insanların sorgulaması lazım."

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Fakıbaba, "Çiftlik Bank konusunda mağduriyetler yaşanıyor, ne söylersiniz?" sorusuna, "Çiftlik Bank'ı ne bilirim ne tanırım, ne görmüşüm. Önünde bir çiftlik kelimesi var. Millet Tarım Bakanını görünce hemen 'Çiftlik Bank ne oldu?' diye soruyor. Dolandırıcılık o kadar çok ki, insanlar uyanık olacak" yanıtını verdi.

'AÇIK BİR ŞEKİLDE ADAM ALDI GÖTÜRDÜ'

Çiftlik Bank ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini aktaran Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Çiftlik Bank konusunda Bakanlığımızın savcılığa müşteki olarak dilekçesi var. Bu da önemli. Bu konu hukukun vereceği bir karar. Ona ben bir şey diyemem ama ben şunu derim. Bütün vatandaşların uyanık olması lazım. Türkiye'de 100 liranın ne kadar kazanacağı belli. Ben size desem ki, '100 liranız ayda 25 lira para kazanacak' Sen sorgulamaz mısın beni? Nasıl kazanacaksın? Bu para nerden gelecek, ne alacaksın, ne satacaksın? Bunu insanların sorgulaması lazım. Bir yatırım yaparken buna bakmak lazım. 'Bu yatırımı yapıyorum ama ben bunu veriyorum, bana ne getirecek? Büyük bir para getirecekse, ben niye kazanamıyorum? Bu adam ne yapacak bunu?' Açık bir şekilde adam aldı götürdü yani ama inşallah Türkiye'ye getiririz diye düşünüyorum."

Fakıbaba, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesiyle ilgili hukuksal bir süreç olduğunu, bu sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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