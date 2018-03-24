Samanyolu Haber /Gündem / Demirören Doğan Medyayı alacak krediyi bulabilecek mi? /24 Mart 2018 10:55

Demirören Doğan Medyayı alacak krediyi bulabilecek mi?

Davutoğlu döneminde Başbakan danışmanlığı yapan Atılgan Bayar, Demirören Grubu'nun Doğan Medya'yı almak için gerekli krediyi bulamayacağını, devlet bankalarının bu krediyi vermeyeceğini iddia etti.

SHABER3.COM


Davutoğlu döneminde Başbakan danışmanlığı yapan Atılgan Bayar, Demirören Grubu'nun Doğan Medya'yı almak için gerekli krediyi bulamayacağını, devlet bankalarının bu krediyi vermeyeceğini iddia etti.

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde ‘strateji danışmanlığı’nı yapan Atılgan Bayar, Doğan Medya Grubu’nu satın aldığı açıklanan Demirören Grubu’nun gerekli krediyi bulamayacağını iddia etti.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlar yapan Bayar, “Demirören, Doğan Grubu için taahhüt ettiği parayı ödeyemeyecek. Gerekli krediyi bulamayacak. Bu twit de burada dursun” diye yazdı.

Bayar, “‘bu twit burada dursun’ demeyle geçiştirme ,parayı bulursa eşşşşek gibi anırırım falan diye de bi iddian olsun..” diyen bir takipçisine ise, “:))) Anırırım. Karşılığında parayı bulamazlarsa kim anıracak? Seni istemem. Daha ciddi biri olsun” yanıtını verdi. Atılgan Bayar ayrıca şunları yazdı, “Ben hiç bir kamu bankasının Demirören’e Doğan Grubu için kredi vereceğini sanmıyorum. Tayyip beye gidecektir. Oradan da olumlu cevap alacağını sanmam. Tayyip beyin Doğan Grubu’nun şimdiki haliyle ve seçim öncesi el değiştirmesine ihtiyacı falan yoktur. Meseleye böyle bakanlar yanılır. Demirören’in de öz kaynağıyla Doğan Grubu’nu alacak likidi falan yok. Devlet bankalarının bu krediyi vereceğini sanmıyorum.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirören Doğan Medyayı alacak krediyi bulabilecek mi? Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:46:16