AKP Romanlar’a 3.5 milyar Euro harcadı mı?









Suriyeliler’e harcandığı ileri sürülen 30 milyar dolardan sonra, Hükümet’in Roman vatandaşlara yaptığını iddia ettiği 3.5 milyar Euro’luk harcama da muhalefetin gündeminde.





TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu Hükümet’in bütçe verilerindeki çelişkiyi eleştirdi. Purçu, Hükemetin sene başında bütçeden hiç pay ayırmamasına rağmen, yılsonunda harcama yapılmış gibi gösterdiğini kaydetti. Purçu şunları söyledi:





"Roma 2020 politikası var, Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yer aldığı Roman Entegrasyonu 2020. Türkiye hükümet olarak bir rapor gönderdi buraya, bu raporda da şu yazıyor, çok ilginç: Strateji belgesinde Romanlar için resmî olarak pay ayırmadık... Raporda planlanan kısmında 2016 için bir rakam yok, planlanmamış. Ama aynı raporda 2016 yılında 3 milyar 543 milyon lira para harcandığını yazıyor 2016 yılında… Rapora göre, planlanan bütçe sıfır! 2016’da harcandığı belirtilen rakam ise 3.543.373.496,67 Euro. Bir yanda sıfır lira, bütçede Romanlara pay yok, bir yanda da rapor yayınlanıyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından. Roman raporunda parantez içinde diyor ki: "Sadece Romanlara Romanlar için ne harcadığınızı ne siz biliyorsunuz ne de biz! Bildiğimiz bir şey var ki bu yıl da merkezi bütçeden Romanlar’a pay yok."