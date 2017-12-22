Trump'tan 1,5 trilyon dolarlık imza !

Trump, Kongre'den hafta ortasında geçen "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası"na ilişkin kanun teklifini, Oval Ofis'te düzenlenen törende imzaladı.





Ülkenin vergi sistemine 1980'li yıllardan beri yapılan en büyük değişiklikleri getiren vergi yasası, Trump'ın göçmenlik ve sağlık sigortası alanlarında yasal engellerle karşılaştığı ilk yılının en büyük başarısı olarak değerlendiriliyor.





Vergi paketine, içerdiği vergi indirimlerinin ülkenin orta sınıf aileleri yerine zenginlere ve şirketlere yarar sağlayacak olması nedeniyle topyekün karşı çıkan Demokratlar ise bu gerçeğin seçmenler tarafından anlaşıldığında Cumhuriyetçi Parti'ye ve Trump'a yönelik desteğin azalacağını savunuyor.





KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 35'TEN YÜZDE 21'E İNECEK





Düzenlemeyle, Amerikalı şirketlere yönelik kurumlar vergisi oranının 2018 itibarıyla yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesi öngörülüyor.

Ülkedeki bireysel mükelleflere uygulanan vergi oranları bakımından da önemli değişikler içeren vergi kanuna göre, bireysel gelir vergisi oranları gelecek yıldan itibaren 10 yıl boyunca birkaç puan aşağı çekilecek.



