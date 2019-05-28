Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Pakistan’daki Türk okullarına nasıl el koydu? /28 Mayıs 2019 10:07

AKP, Pakistan’daki Türk okullarına nasıl el koydu?

Afganistan ve Pakistan’daki okulların kurucularından Halit Esendir, yurt dışındaki Türk okullarına dair birçok bilgiyi ilk kez anlatıyor.

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Afganistan ve Pakistan’daki okulların kurucularından Halit Esendir You Tube'ta yayın yapan Bold Medya yayınına katıldı. Fatih Akalan'ın sorularını cevaplayan Esendir 
AKP'nin yurt dışına uzanan uzun kollarının faaliyetlerinden birini her yönüyle anlattı. 
Programda  Afganistan ve Pakistan’daki okullar nasıl kuruldu? , Okulları kim finanse ediyor? , Taliban Dönemi’nde neler yaşandı?,  Öğretmenlerin maaşını kim ödüyor?
gibi çok önemli sorulara açıklık getiren Esendir O bölgedeki okulların nasıl gasp edildiğini anlattı 





İşte programda sorulan soruların bazıları 

Okullar ilgili CIA projesi mi?

Hizmet Hareketi okulları, Türkiye’nin Afganistan görüşmelerinde masaya oturmasını nasıl sağladı?

Türk Büyükelçi neden okullara sığındı?

Maarif Vakfı okullara nasıl el koydu?

AKP rejimi ve Erdoğan kimlere ne kadar rüşvet verdi?

Taliban’ın bile kapatmadığı okulları çeyrek asır önce ilk kim kapatmak istedi?

Veliler ve öğrenciler okullara el konmasıyla ilgili ne diyor?

Maarif Vakfı okullara Türk öğretmen bulabildi mi?

Maarif’in okul üniforması yolsuzluğu okullara el konmasıyla ilgili mahkeme kararı var mı?

Bugün işler düzelse öğretmenler geri döner mi?

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