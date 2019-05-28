AKP şimdi de Bireysel Emeklilik fonuna göz dikti.... Borsayı yükseltmek için kullanılacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bireysel emeklilikte standart fonların yüzde 10’unun hisse senedine yatırım yatırılacağını açıkladı. Kararla, borsaya ve devlet tahvillerine ek kaynak girişi sağlanması hedefleniyor.





Para piyasası fonlarının da en az yüzde 25’i devlet tahvillerinde değerlendirilecek.





SPK açıklamasında şu ifadeler yer verildi:





Yapılan değişiklik ile;





1)Standart fonların portföyünün asgari %10’unun BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,





2)Para piyasası fonlarının portföyünün asgari %25’inin devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.





Ayrıca, mevcut fonların yeni portföy sınırlamalarına uyum sağlaması için 31.07.2019 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştır.