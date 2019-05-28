Samanyolu Haber /Ekonomi / "Elektrikli otomobil yapamayacaklar bari elektrikli süpürge yapsınlar" /28 Mayıs 2019 10:13

"Elektrikli otomobil yapamayacaklar bari elektrikli süpürge yapsınlar"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yerli otomobil açıklamalarına "Madem elektrikli otomobil yapamayacaklar bari elektrikli süpürge yapsınlar" diyerek cevap verdi.

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CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yerli otomobil ile ilgili "2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkacak, 2022 yılında inşallah araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz" sözlerine yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. 

Tarhan, "9 yıldır her seçim döneminde Yerli Otomobil için şu tarihte yollarda diyenler artık utanmalıdır. Madem elektrikli otomobil yapamayacaklar bari elektrikli süpürge yapsınlar. Sanayi Bakanlığının imajını kurtarsınlar" dedi.

"BAKANLIK BAŞKA, BAKAN BAŞKA KONUŞUYOR"

9 Mayıs 2019 tarihli verilen önerge yanıtında, "Elektrikli yerli otomobilin iletim ve dağıtım sistemlerine yönelik mevzuat ve fiziki çalışmalar devam etmektedir" denmesine karşılık, ekranlarda "2022'de araçlarımızı caddelerde göreceğiz" gibi birbiriyle çelişen açıklamalar yapıldığını belirten Tarhan, "Henüz alt yapısını kurmamışsınız nasıl otomobil yapacaksınız"diye konuştu.

"YERLİ OTOMOBİL YALAN HİKAYESİNE DÖNDÜ"

Tahsin Tarhan'ın açıklaması şöyle:"Türkiye gibi güçlü ve donanım sahibi bir ülkenin Yerli otomobil konusunda bu kadar yanlış yapması kabul edilebilir değildir. Denetim mekanizmalarından biri olan Yazılı Soru Önergesine alt yapı çalışmalarımız devam ediyor henüz bitmedi diyeceksiniz; Fabrikası nerede, kaç model, kaç segment üreteceksiniz, bir otomobili kaça mâl edeceksiniz, vatandaşa kaça satacaksınız sorularına üzerinde çalışıyoruz, henüz belirli değil diyeceksiniz, ancak vatandaşın karşısına çıkıp 2022'de yerli otomobilimiz yollarda diyeceksiniz. Ayıptır."Tahsin Tarhan, İngiltere'nin meşhur süpürge markası Dyson, 18 ay önce başladığı elektrikli otomobil projesini tamamladı ve üretime geçme aşamasına geldi."500 kişi ile patentini de aldıkları elektrikli otomobili üretip 2021 yılında satışa sunacaklar."9 yıldır her seçim döneminde Yerli Otomobil için şu tarihte yollarda diyenler artık utanmalıdır."Madem elektrikli otomobil yapamayacaklar bari elektrikli süpürge yapsınlar. Sanayi Bakanlığının imajını kurtarsınlar." 

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