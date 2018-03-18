Samanyolu Haber /Gündem / AKP kongresinde gerginlik... Çevik Kuvvet salona girdi /18 Mart 2018 21:00

AKP kongresinde gerginlik... Çevik Kuvvet salona girdi

İzmir'de AKP Bayraklı İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Özgür Hızal destekçileri ile rakip olan Cemil Kurkut'u destekleyenler arasında gerginlik yaşandı. Divan üyelerinin, Kurkut’un listesinde imza sayısının yetersiz olduğunu belirterek, seçime katılamayacağını açıklaması üzerine gerginlik büyüdü. Olaya çevik kuvvet ile sivil polisler müdahalede bulundu.

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İzmir'de AKP Bayraklı İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Özgür Hızal destekçileri ile rakip olan Cemil Kurkut'u destekleyenler arasında gerginlik yaşandı. Divan üyelerinin, Kurkut’un listesinde imza sayısının yetersiz olduğunu belirterek, seçime katılamayacağını açıklaması üzerine gerginlik büyüdü. Olaya çevik kuvvet ile sivil polisler müdahalede bulundu.


Konuşmaların ardından seçime geçildi. Divan Başkanı İshak Gazel, Cemil Kurkut’un listesinde aday olmasını gerektiren 20 imzanın bulunmadığını açıklayarak, seçime giremeyeceğini söyledi.

Karara itiraz eden Kurkut, bir süre divanda imza verenlerin isimlerinin yeniden okunmasını istedi. Divan Başkanı Gazel ile Kurkut arasında yükselen tansiyon, salona da yansıdı. Çevik kuvvet polisi ile sivil polislerin girdiği salonda zaman zaman arbede yaşandı.

Kurkut ve ekibinin itirazları üzerine listede adı bulunan delegelerin isimleri, bir kez daha okundu. Salonda yalnızca 12 delegenin Cemil Kurkut’un aday olması için el kaldırması üzerine Kurkut’un listesi divan tarafından kabul edilmedi. Çift liste ile başlayan kongre, mevcut Başkan Özgür Hızal’ın tek liste ile seçime gitmesinin ve seçilmesinin ardından sona erdi
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