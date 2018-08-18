15 Temmuz'un karanlık noktaları ! - İZLE

. Arslan ve Sezgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan ancak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine dair muhatapları dinleyip olayı aydınlatmaktan çok uzak işler yapan Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nu masaya yatırdı.









“ Komisyon bir iş nasıl soruşturulmaz görevi yaparak tarihe geçti” değerlendirmesi yapan Gazeteci Adem Yavuz Arslan, “Gerçek bir darbe girişiminde bulunulsa bile Meclis’e bomba atmasının hiçbir anlamı yok. Belki ancak psikolojik harp malzemesi olarak yapılabilir… 15 Temmuz’da Meclisin bombalanmasıyla ilgili sorgulama dahi komisyonca yapılmadı. ABD’ye gelen Türk muhataplar bile ‘Kongre bombalansa ne yaparsınız’ diye soruyor. Güçlü bir argüman olarak AKP tarafından bu konu kullanıldı.” dedi.









26 Temmuz’da önergeyle kurulmasına rağmen ancak 71 gün sonra komisyonunun çalıştırıldığını hatırlatan Arslan, “Komisyon AKP eliyle çalıştırılmıyor. Başkanlık divanına muhalefetten kimse seçilmiyor. Çalışma usüllerini kendileri belirliyor. Baştan komisyon siyasi direktiflere açık bir şekilde oluşturuldu. Reşat Petek gibi isimlerde son seçimlerde hiçbiri aday yapılmayarak tasfiye edildi. Bir komisyon MİT Müsteşarı, Genelkurmay başkanını, Genelkurmay 2. Başkanını dinlemeyecekse ne yapacak? İlgisiz insanlar çağrıldı. Ancak en kritik görevde olanlar siyasi iradenin engellemesiyle çağrılmadı. Meclisin denetim organı olarak hayati fonksiyonu olan Meclis Araştırma Komisyonu çalışması engellendi. Erdoğan, çalışmalarından rahatsızlık duyduğunu açıklayarak bunu kamuoyunda defalarca açıkca zikretti.” diye konuştu.

