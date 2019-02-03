AKP milyonlar harcadı 'Saray' diye yaptı... Ama şimdi evsiz ve alkoliklerin mekanı oldu

Sçzcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olduğu belirtilen Konevi Kültür Merkezi, şehrin Mevlana Kültür Merkezi’nden sonraki en kullanışlı kültür merkezi konumunda. Kültür Merkezi’nde en son etkinlik, 2016 yılının Kasım ayında AKP’li Metin Külünk’ün konuşmacı olarak katıldığı “Demokrasiye Darbe ve Devletin Yeniden Yapılanması” programı olmuş.







ÇATI ÇÖKTÜ BİNA TERK EDİLDİ





Konevi Kültür Merkezi, 2016 aralık ayında yoğun kar nedeniyle çökmüş. Yaklaşık 2 yıldır tadilatı yapılması beklenen kültür merkezi, bir süre sonra kullanıma tamamen kapatılmıştı. Yaka Caddesi üzerindeki kültür merkezi, zamanla kimliği belirsiz kişilerce de yağmalanması sonucu kullanılamaz hale gelerek evsiz ve alkoliklerin mekanı oldu.









ÇEVRESİNDE ÇOK SAYIDA OKUL VAR





Çevresinde 15'e yakın okulun bulunduğu kültür merkezi artık vatandaşları da tedirgin etmeye başladı. Çevresinde, ilk ve ortaokulun yanı sıra gençlik merkezi ve kolejlerin bulunduğu kültür merkezi öğrencilerin yol güzergâhında olması nedeniyle de velileri tedirgin ediyor.





“UYUŞTURUCU MERKEZİ OLDU”











Kültür merkezinin uyuşturucu kullananların da meskeni haline geldiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Mehmet Ünal, “Çatı kar kütlesine dayanamadı. Yıllar önce çatısı çöktü. Hemen onarıma geçselerdi bir şey yoktu. Meram Belediyesi değerli eşyalarını topladı gitti. Sordum belediye çalışanlarına ‘değerli eşyaları kurtarıyoruz' dediler. Onlar bir gitti, eline çekici baltayı alan geldi. Duvarları bile söktüler. Artık buradan geçerken dikkat ediyoruz, burası ne yazık ki gençlerin uyuşturucu merkezi oldu” ifadelerini kullandı.









BİR KARAR VERİLMESİ BEKLENİYOR









Edinilen bilgiye göre, 12 yıl boyunca tiyatrodan konferansa, düğün merasimlerinden birçok etkinliğe hizmet veren Konevi Kültür Merkezi'nin yüzde 50'si Meram Belediyesi'nde, diğer hakları da kayyum atanan bir şirkette bulunuyor. Mülk için, kayyum ve belediye yetkililerinin bir karar vererek yıkım işlemlerinin başlatılması bekleniyor.